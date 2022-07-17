Bolu’dan Bayram Tatilinde 1 Milyon 561 Bin Araç Geçti

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bayram tatillerini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar tatilin bitmesiyle birlikte yollara döküldü. Birçok vatandaşın Kurban Bayramı tatilinin son günlerinde yola çıkmasıyla yer yer trafik durma noktasına geldi. Bu yoğunluğun yanında bir de trafik kazaları kaçınılmaz oluyor. Aynı şekilde bayram tatili dönüşünde de birçok kaza meydana geliyor ve çok sayıda kişi bu kazalar nedeniyle hayatını kaybediyor.

Ancak bu sene bayram tatillerinde yaşanan kazalarda ölümler azaldı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı.

BOLU’DAN 1 MİLYON 561 BİN ARAÇ GEÇTİ

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayram boyunca Bolu'dan Anadolu'ya 801 bin, İstanbul'a 760 bin aracın geçtiğini belirtti. Soylu, "Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla kaza yüzde 29, ölümlü kaza yüzde 55, can kaybı yüzde 52, yaralı yüzde 32 azaldı" bilgisini verdi.

Soylu, "Bayram tatilinin son gününde de lütfen trafik kurallarına uyalım" uyarısında bulundu.