Bolu’dan çalınan araç Karabük’te bulundu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu’da bir esnafın işyerinin önüne park ettiği otomobil, çalındıktan 7 gün sonra Karabük’te bulundu. Kurtuluş Mahallesi’nde bir süredir park halinde duran araçtan şüphelenen vatandaşlar polise ihbarda bulundular.

Gelen polis ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu otomobilin bir hafta önce Bolu Sanayi Sitesi’nde üzerinde kontak anahtarı bulunurken çalınan park halindeki araç olduğu ortaya çıktı.

Yapılan çalışmaların ardından araç, otoparka çekildi. Polis ekipleri otomobili çalan şahıs ya da şahısları bulmak için arama başlattı.