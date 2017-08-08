Haber; Aysun Beykoz

Bolu dernek yönetimi program öncesinde protokolü Bolu yöresi yemekleriyle ağırlarken, Bolu Yöresi FolklörEkibi’nin gösterileriyle başlayan geceye Bolu Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik’in yanı sıra Bolu hemşeri dernek başkanları ve bölge protokolü katıldı.Bolulular Gecesi’nde açılış konuşmasını yapan Bolulular Dernek Başkanı Mehmet Karakuz “Köroğlu’nun torunları Bolulu hemşerilerim, gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz, 9 yıldır bu önemli organizasyonu düzenleyerek kültürlerin kaynaşmasına vesile olan ve bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen hemşerimiz Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’a teşekkür ediyor, herkese iyi eğlenceler diliyorum” dedi.

GÜZELLİKLER DİYARI BOLU

Alanı dolduran Bolulu hemşerilerinin alkışları arasında sahneye çıkarak bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise Köroğlu’nun bir şiirini okudu. Bolu’nun güzelliklerini anlatarak konuşmasına devam eden Başkan Karabacak, “Binlerce yıldır birçok uygarlıkların filizlenip boy attığı, Batı Karadeniz’in göz bebeği, doğal güzelliklerin zirveye ulaştığı, toprağın yeşile, insanın yemeğe doğduğu yerdir memleketimiz Bolu. Yeşili ve mavisi ile bütün güzellikleri içinde barındıran, Abant Gölü, Bolu Çikolatası, Çam Balı, Kartalkaya Kayak Merkezi, yaylaları ve saymakla bitmez birçok coğrafi güzelliği bünyesinde barındıran Bolumuzun güzel insanları gecemize hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içerisinde sürdürdüğümüz etkinliğimizde bu akşam memleketimiz Bolu ilindeyiz. Darıca sahilimizde her akşam farklı bir ilin güzelliklerini yaşamaya devam ediyoruz. Gecemize iştirak eden siz kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyor, hepinize iyi eğlenceler diliyorum” ifadelerini kullandı.

TURGAY BAŞYAYLA KATILDI

Folklör gösterileri ve yerel sanatçılarla devam eden programın finalinde sahne alan ülkemizin sevilen seslerinden Turgay Başyayla, değişik yörelerden söylediği türkülerle Darıcalılara unutulmaz bir gece yaşatırken sahne performansıyla izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Konserin sonunda Başkan Karabacak, Turgay Başyayla’ya teşekkür ederek, bir plaket takdim etti. Konuşmaların ardından dernek yönetimi tarafından protokol üyelerine hediyeler takdim edildi.