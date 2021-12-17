Bolu’dan “DİVA” ya büyük tepki

Haber: C. Kutay Aykan
Ülkemizin “DİVA” sı olarak adlandırılan sanatçı Bülent Ersoy, yaklaşık 2 yıl aradan sonra yılbaşında sevenleriyle Bolu’da buluşacak. 69 yaşındaki sanatçı, yeni yılı sahnede karşılayacak. Sanatçı, Bolu'da bir otelde sahne alacak. Ersoy, 90 dakikalık konseri için 1 milyon lira alacak. Yemeğe düşkünlüğü bilinen sanatçı, Bolulu ustaları da alarma geçirdi. Şefler Ersoy için, büyük ziyafet sofrası için kolları sıvadı. 30 kişilik ustalar Bolu'ya özgü yöresel yemeklerin yanı sıra tam kırk çeşit tatlı ve baklavadan yapılan dev çam
ağacı yapacak.
Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz "Bolulu aşçılar dünyanın dört bir yanında hizmet vermektedir. Diva'mız Bülent Ersoy'un 2022'ye Bolu'da girmesi bizleri mutlu etti, onun için ciddi seferberlik ilan ettik" dedi. Öte yandan bu haberi duyan vatandaşlar, Diva’ya tepki göstererek, “Örf ve adetlerimizde yılbaşı kutlaması diye bir şey yoktur. Bu bir israftır. Bu yiyeceklerin hepsini Bülent Ersoy’mu yiyecek. Bu tür yaklaşım vatandaşa tepeden bakmaktır. Şarkılarını severiz ama bu tür israfa da karşıyız” dediler.
iŞTE SiPARiŞ LiSTESi
50 kg patates
50 kg soğan
2 kuzu
3 büyük kalkan balığı
15 bıldırcın
10 piliç
10 kg iç midye
1 Çuval Un
20 kasa gazlı içecekler
50 kg Süt
15 kg manda yoğurdu
20 kg pirinç
20 kg şeker
22 adet büyük nar (Gece sahne kırılması üzere.)