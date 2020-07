Bolu’dan dünya oyun pazarına bir isim: Enga Games

Haber: N. Halid Altundal

Bolu’da yaşayan inşaat mühendisi Bülent Fidi, 3 arkadaşı ile birlikte oyun ve çeşitli yazılımlar üretmek üzere Enga Games firmasını kurdu. Dünya oyun pazarında Bolu’dan bir isim çıkarmak üzere harekete geçen 4 kişilik ekip 1 yıllık çalışmanın ardından “Enga Extreme Battle Race” adlı bir oyun çıkardı. Büyük bir özveriyle çalışan ekip ürettikleri oyunu milyonlarca üyesi bulunan dünyaca ünlü oyun pazarı Steam’da yayınladı.

“İLK ÜRÜNÜMÜZÜ 27 HAZİRAN’DA STEAM ÜZERİNDEN YAYINLADIK”

4 kişilik ekipteki inşaat mühendisi Bülent Fidi oyuna ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Son 10 yıldır Bolu’da mühendislik ve inşaat firması olarak hizmet verdiklerini belirten Fidi açıklamasında, “Şu an gelişen dünya piyasalarında bilişim sektörü en güçlü sektör oldu. Ve en değerli sektör oldu. Hayatımızın her yerinde var. Elimizdeki telefondan evimizdeki cihazlara kullandığımız cihazlara kadar. Biz de buna yönelik önceden bir alt yapımız vardı. Lise zamanımızda, üniversite zamanımızda yazılımla ilgileniyorduk. Şu an Bolu merkez olarak Enga Games firmamızı kurduk. Bu firmayla beraber mobil uygulamalar, yazılım ve bilgisayar oyunları için ürün üretiyoruz. İlk ürünümüzü, gerçek anlamda en büyük ilk ürünümüzü 27 Haziran’da Steam üzerinden yayınladık. Heyecanlıyız, sonuçlarını bekliyoruz” dedi.

“SON DERECE EĞLENCELİ BİR OYUN”

“Oyunun içeriği fps-pps tarzı bir oyun” diyen Fidi açıklamasının devamında, “Normalde araba yarışı endeksli bir oyun, ama standart bir araba yarışı değil. Oyun içinde biz standart araba yarışlarına yeni bir farklılık getirdik. Zamana karşı yarışabiliyorsunuz, çok güzel haritalarımız var, araçlarımız kendi tasarımlarımız hepsi tamamen. Araçlar kendi aralarında -silahları var- hem yarışıp hem savaşabiliyorlar. Birbirlerini ekarte edebiliyorlar. Son derece eğlenceli bir oyun. Biz yaparken de çok eğlendik. Sadece sıradan bir harita üzerinde arabayla dolanmaktan ibaret olmayan bir oyun yapmak istedik biz. Aynı zamanda savaşabiliyorsunuz. Her aracın farklı donanımları var. Hem araba yarışı oynuyorsunuz hem karşılıklı mücadeleli güzel bir oyun yarattık” ifadelerini kullandı.

“OYUNUN ÇOKLU OYUNCU SİSTEMİ YAPIMI DEVAM EDİYOR”

Şu an 4 kişilik bir ekip olduklarını belirten Bülent Fidi ayrıca, “İki bilgisayar mühendisi, iki tane inşaat mühendisi olarak 4 kişilik bir ekibiz. Ben tasarım, iş yönetimi, evrak işleri onlarla uğraşıyorum. Ve oyunları fikirleri ve tasarımlarıyla uğraşıyorum. İki arkadaşımız oyun yazılımı, oyun yapımı tüm sistemlere onlar çalışıyor. Bir tane bilgisayar mühendisi arkadaşımız da bizim web kanadımız oluyor. İnternet sitelerimizi, mobil uygulamalarımızı, instagram hesaplarımızı, forumlarımızı takip ediyor. Şu an oyun Steam’de ön sürüm olarak girdi, tekli kullanıcı olarak girdi. Oyunun multiplayerlı çoklu oyuncu sistemi yapımı devam ediyor. Multiplayera satışı çıkacak, 3 ay sonra diye umuyoruz. 3-4 tane oyun fikrimiz var. Onlarla vakit geçiriyoruz. Ön tasarımlarını, hikayelerini yapıyoruz. Hedeflerimiz küçük değil, büyük. Şu an 4-5 projeye aynı anda devam ediyoruz. Sadece bir oyun sektöründe takılı kalmıyoruz” diye konuştu.

“HAYALİMİZ BÜYÜMEK VE İSTİHDAM YARATMAK”

Enga Extreme Battle Race oyununun bir yılda yapıldığını söyleyen Fidi, “Bu dört kişilik ekip gerçekten uzun ve zahmetli bir çalışma yaptı. Gerçekten kolay değil, uluslararası seviye bir oyun hazırlamak. Şu an rekabet ettiğimiz firmalar milyonlarca dolar yatırım yapıyor. Onlarca, yüzlerce elemanlarla çalışıyor. Biz bunu başta 2 kişiyle, şimdi 4 kişiyle yapmaya çalışıyoruz. Hayalimiz de büyümek. Ve istihdam yaratmak. En önemlisi geleceğin en büyük mesleği, sektörü bilişim sektörü. Gençlerimizin de kesinlikle buna yönlendirilmesi gerekiyor. Devlet ve özel sektör olarak bizim de desteklememiz gerekiyor. Bu sektörde sadece ülke çapında değerlenmiyorsunuz; nasip olursa dünya çapında bir şirket haline dönüşüyorsunuz ve dünya piyasasına göre değerleniyorsunuz. Yaptığınız ürünün yaklaşık piyasa değerinin misli misli şirket değeri kazanmış oluyorsunuz” dedi.

“BU PAZARDA BOLU’DAN BİR İSİM OLSUN İSTEDİM”

Türkiye’de şu an birçok kişinin bu sektöre dönük yatırım yaptığını belirten Bülent Fidi açıklamasında son olarak ise şu ifadelere yer verdi: “Artık insanlar 5g teknolojisi ile aynı ülkede olmamasına rağmen teşhisler ameliyatlar yapıyor. Bu sektörde bilişim sektöründe eğitim almış çocukların yatırımcı olmayınca veya bir firma olmayınca çalışacak yerleri olmuyor. Onun için çok önemli, bu iş biraz zincir etkisi yaratıyor, gençlerin de buna yönlendirilmesi gerekiyor. Şu an üniversitelerle bir beraberliğimiz yok. Teknokent sistemine geçeceğimiz için tabi olacak ilerde. Bunun için başka illerde görüştük, ama ben ısrarla Bolu’da kalmasını, Bolu’dan çıkmasını istedim. Bolu’yu seviyorum. Genellikle bu tür firmalar taşınıyor hemen, ama Bolu’dan da bir firma çıksın istedim açıkçası. Bu pazarda Bolu’dan bir isim olsun istedim. Merkezimiz Bolu kalsın istedim.”

Fidi, oyunun Steam (https://store.steampowered.com/) üzerinden Enga Extreme Battle Race olarak arama yaparak indirilebileceğini bildirdi ve oyun ile alakalı bilgiler için ise www.engagames.com adresini ziyaret edebileceklerini söyledi.