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Bolu’dan Düzce’ye uyuşturucu sevkiyatı

Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda ilimiz Bolu’dan Düzce’ye uyuşturucu madde taşıyan M.H. isimli şahıs yakalandı.

Bolu’dan Düzce’ye uyuşturucu sevkiyatı

Haber: Ceylan Beykoz

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, M.H. isimli bir şahsın ilimiz Bolu’dan temin ettiği uyuşturucu maddeleri Düzce’ye taşıdığını tespit etti. Hemen harekete geçen Düzce Emniyeti Narkotik ekipleri M.H.'nin kullandığı motosikleti D-100 Karayolu Kaynaşlı kavşağında durdurdu.  Ekiplerin M.H.’nin üzerinden yaptığı arama sonucu 32 gram sentetik kannobinoid maddesi, 93 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Hakkında ayrıca hırsızlık suçundan da yakalama kararı bulunan M.H. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esra Perçin

Esra Perçin

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