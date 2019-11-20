Bolu’dan Düzce’ye uyuşturucu sevkiyatı

Haber: Ceylan Beykoz

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, M.H. isimli bir şahsın ilimiz Bolu’dan temin ettiği uyuşturucu maddeleri Düzce’ye taşıdığını tespit etti. Hemen harekete geçen Düzce Emniyeti Narkotik ekipleri M.H.'nin kullandığı motosikleti D-100 Karayolu Kaynaşlı kavşağında durdurdu. Ekiplerin M.H.’nin üzerinden yaptığı arama sonucu 32 gram sentetik kannobinoid maddesi, 93 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Hakkında ayrıca hırsızlık suçundan da yakalama kararı bulunan M.H. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.