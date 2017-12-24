Haber: Semih Baykal

Edinilen Bilgilere göre, Bolu’dan 16-23 yaşları aralığındaki F.I. (21 ), Ö.A. (23 ), S.A (19 ), Ö.Ç (16 ), O.Ö (16 ), E.B.(17 ) isimli şahıslar hırsızlık yapmak İzmir’in Foça ilçesine gitti. Yeni Foça’da iş yerleri, evleri kapıları tornavida ile açarak hırsızlık yaptıklar. Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Grup Amirliği ve Asayiş ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda 6 şahıs kısa sürede yakalandı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Adliye’ye sevk edilerek çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.