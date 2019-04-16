Bolu’dan gidip sandık görevlisi oldu

Haber: Gönül OLUTÜRK

31 Mart yerel seçimlerinde Maltepe'de usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle AK Parti Maltepe İlçe Başkanlığı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Açılan kamu davasında, Maltepe'deki usulsüzlükler ve il dışından getirilen sandık görevlileri bir bir sıralandı.

BAİBÜ’LÜ GÖREVLİDE VAR

AK Parti'nin dava dilekçesine göre 31 Mart günü Maltepe'de, İstanbul dışında ikamet eden 962 kişi görev yaptı. Görev yapan kişiler arasında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde(BAİBÜ) öğretim görevlisi olan A.Ö.’nün de olduğu dikkat çekti. AK Parti, kanuna aykırı olarak sandık başkanı ve sandık kurulu üyesi olarak görev yaptığını söylediği bu kişilerin isimlerini delilleriyle birlikte suç duyurusu dilekçesine ekledi. Dilekçede ismi verilenlerin, yasaya aykırı olarak İstanbul'un Maltepe ilçesinde ikamet etmedikleri halde görevlendirilerek sandık kurulları oluşturdukları belirtildi.

“BİZİ BELEDİYE YÖNLENDİRDİ DEMEYİN”

Maltepe Belediyesi Özel Kalem Müdürü Melih Morsümbül’ün ise, 962 sandıkta seçim günü görev yapan bu kişileri arayıp onları 'savcılık tarafından ifadeye çağrıldıklarında dikkatli olmaları gerektiği' yönünde uyardığı iddia edildi.Morsümbül’ün, aradığı kişilere "Bizi belediye yönlendirdi demeyin; biz kendimiz şahsen başvurarak sandıklarda görev aldık deyin" diye talimat verdiği belirtiliyor.