Bolu’dan İdlib’e 2 tır daha

Haber: Aysun Beykoz

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bolu’dan da “Bir aradayız, İdlib’in yanındayız” kampanyası çerçevesinde yardım tırları gitmeye devam ediyor. Kızılay öncülüğünde 30 sivil toplum kuruluşu tarafından toplanan yatak, gıda ve kışlık kıyafetler Demokrasi Meydan’ında gerçekleştirilen törenle İdlib’e ulaşmak üzere yola çıktı. Törene Bolu Vali Yardımcısı İlhan Turgut, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Özcan, sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Bolu Vali Yardımcısı İlhan Turgut “Bakanlığımız olarak çok süre önce “Bir aradayız, İdlib’in yanındayız” yardım kampanyası başlatılmıştı. Bu kampanyaya bolu ilinde az önce STK temsilcimizin de söylediği gibi birçok STK bir anda başladılar ve çok kısa sürede şuanda mevcut olan 2 tır malzemeyi oraya göndermek üzere hazır etmişler bu önemli ve küçümsenmeyecek bir başarıdır. Hepimizin de bildiği gibi Türk milleti bölgesinde mağdurun yanında zalimin karşısında durmuştur. Bugüne kadar dünyada eşi benzeri görülmeyen bir şekilde mülteci ağırlamaktayız. Sayısal olarak bütün batı devletlerinin bile toplamının daha büyüğünde mülteci barındırmakta. Aynı zamanda komşumuzdaki iç savaşın etkisinden mağdur olan özellikle kadınların ve çocukların ihtiyaç duyabileceği çok önemli barınma malzemelerini bütün vilayetlerimizde olduğu gibi burada da bütün vatandaşlarımızın katkılarıyla derleyip toparlayıp oradaki insanlara ulaştıracaklar. Biz Türkiye olarak daima bölgemizde güven unsuruyuz. Türk Milleti olarak da güven duyulan bir milletiz. Bunu tarih boyunca yaptığımız gibi bundan sonra da dünyanın her yerinde ve her zaman göstermeye devam edeceğiz. Bu yardımları esirgemeyen Bolulu vatandaşlarımıza, buna aracılık eden sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Yardımlarının hayırlı bir şekilde yerine ulaşmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yatak, gıda ve kışlık kıyafetlerle dolu 2 tır dualar eşliğinde yola çıktı.