Bolu’dan iki kişi hakkında işlem yapıldı

Haber: Kasım ŞAHİN

Narkotikle Mücadele Şube Müdürlükleri Türkiye genelinde 28 ilde sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda uyuşturucuyla mücadele kapsamında 176 torbacı yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı. Bolu da uyuşturucu kullanmak ve uyuşturucu madde satmaktan iki kişi hakkında işlem gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 7 kilo 919 gram uyuşturucu, uyarıcı madde, 7 bin 228 adet uyuşturucu, uyarıcı sentetik hap, 43 adet fişek, 7 adet tabanca, tüfek, 8 adet hassas terazi ve 8 bin 210 TL para ele geçirildi.

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2019, 11:57