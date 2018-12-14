Haber: C. Kutay Aykan

Bolu T Tipi Açık Ceza ve İnfaz Kurumu’nda çeşitli suçlardan hükmü bulunan ve verilen izin ile 3 gün çıkıp tekrar dönmeyen S.T. Sakarya’da dolaşırken yakalandı. Hakkında cezaevinde firar etmek suçundan dava açılan S.T. yakalandığı Sakarya L Tipi Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBIS) ile duruşmada ifade verdi. İzninde Sakarya’ya gittiğini fakat parası olmadığı için geri dönemediğini belirten S.T., “İzin süremin bitiminde niyetim kaçmak değildi. Sakarya’ya alacak meselesi için gittim. Birinden alacağım vardı. O parayı alıp gelecektim. Fakat paramı alamadım geri dönecek param olmadığı içinde gidip cezaevine teslim olamadım. Bilinçli olarak Sakarya’da merkezde gezdim yakalanayım diye. Kontrol sırasında da yakalandım. Pişmanım beraatimi istiyorum” dedi.

Bolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan S.T. daha öncede cezaevinden izinli çıkıp gelmediği tespit edildiği için firar suçundan 6 ay ceza alarak mevcut cezasının üzerine eklendi.