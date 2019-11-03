Bolu’dan kampanyaya tam destek

Haber: N. Halid Altundal

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülkemizde yeşil alan oranının artırılması için “Geleceğe Nefes” adlı kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında 11 milyon fidanın toprakla buluşturulması hedeflendi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ““Geleceğe Nefes” seferberliğimize hoş geldiniz! 11 Kasım 2019’da saat 11.11’de 81 ilimizde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan toprakla buluşuyor. Sizler adına dikeceğimiz fidanları bu site üzerinden sanal olarak sahiplenebilmenizi istiyoruz” denildi.

Ülkemizin dört bir yanından kampanyaya kısa sürede yoğun bir katılım olurken Bolulu vatandaşlar da sessiz kalmayarak destek verdi. İlimizden çok sayıda siyasi, STK temsilcisi, idari ve mülki amir Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında fidan sahiplenerek kampanya kapsamındaki hedefe ulaşılması için destek oldular.

KISA SÜREDE YÜZDE 100’E ULAŞTI

“Daha yeşil bir Türkiye için, 11 milyon ağacı geleceğe miras bırakarak dünya rekoruna koşuyoruz. El ele, gönül gönüle, katıl bize. 81 ilde Haydi Türkiye, Fidan Dikmeye!” sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında gelecegenefes.com adlı site üzerinden vatandaşlar kendi adına fidan sahipleniyor. Kampanyanın başlamasının ardından Bolu’dan da yoğun katılım sağlanırken 2 gün içerisinde Bolu’da hedeflenen 108 bin 225 fidan sayısına ulaşıldı.

11 MİLYON’A AZ KALDI

“Geleceğe Nefes” kampanyasında ülke genelinde ise toplamda 11 milyon 47 bin 430 fidan sahiplenilmesi hedeflendi. Belirlenen hedefin yüzde 94’ü tamamlanırken sayının 11 Kasım’a kadar tamamlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

11 KASIM’DA SAAT 11.11’DE 81 İLDE

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan duyuruda sahiplenilen fidanların 11 Kasım Pazartesi günü saat 11.11’de 81 ilde eş zamanlı olarak dikileceği belirtildi. Duyuruda, “11 Kasım 2019’da saat 11.11’de sizi, aileniz, arkadaşlarınız ve komşularınız ile birlikte bereketli topraklarımıza fidan dikmeye bekliyoruz. Çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız en değerli miras 11 Kasım 2019 tarihinde birlikte dikeceğimiz fidanlarımız olacak” ifadelerine yer verildi.