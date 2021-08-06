Bolu’dan Muğla’ya yardım tırı yola çıktı

Haber: Yasin Bilgi

İlimizde yangın bölgeleri için yardımlar toplanmaya devam ediyor. Bolu’dan Gökay Cırıkoğlu ve Sefa Madenoğlu öncülüğünde toplanan yardım yüklü tır Muğla’nın Milas ilçesindeki yangın bölgesine hareket etti. Bolu Belediyesinin araç desteğinde bulunduğu tırda yangın bölgesinde kullanılmak üzere tırmık, kürek, yanmaz ayakkabı, yanmaz eldiven, koruyucu gözlük, ikaz yeleği, kafa feneri, pil,n95 maske, powerbank, 10 ton hayvan mahsulü, kedi ve köpek maması bulunan malzemelerinden oluşan tır yangın bölgesine hareket etti.

Yangın bölgesine toplanan yardımlara öncülük eden Gökay Cırıkoğlu yaptığı açıklamada “Ülkemizde çeşitli yerlerde çıkan yangınlar bizi derinden üzdü. Oradaki vatandaşlarımızın sosyal medya paylaşımlarını görerek Bolu’dan yardım etmek istedik. Kendi aracımızla da yola çıktık. Bir nebzede olsa insanlarımızın, canlılarımızın yaralarına merhem olabilirsek ne mutlu, bize yardımcı olan herkese ve bize araç desteğinde bulunan Bolu Belediyesi Köroğlu Kooperatif Başkanı Cevat Çatladı’ya teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2021, 16:37