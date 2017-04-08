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08 Nisan 2017 Cumartesi
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    • Bolu’dan Nisan manzaraları

    8 Nisan sabahına yoğun kar yağışı ile uyanan Bolulular havanın azizliğini şaşkınlıkla karşıladılar. Sabah 06.45 sularında başlayan yoğun kar yağışı şehir merkezinde ve yüksek kesimlerde etkili oldu.

    08 Nisan 2017 Cumartesi 10:55
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    Bolu’dan Nisan manzaraları
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    Haber; Esra Öztürk

    Erken saatlerde başlayan kar yağışının hiç durmadan devam etmesi ilin yüksek kesimlerinde kar kalınlığını birkaç saat içerisinde 15 santimetreye ulaşmasına neden oldu. İl ve bazı ilçe merkezlerinde ise yeşillik alanlar beyaz örtü ile kaplandı. Abant, Gölcük ve Yedigöller tabiat parklarına gelen günü birlik ziyaretçilerde kar sürprizi ile karşılaştılar. Kar kalınlığı Abant’ta 15, Gölcükte 8 ve Yedigöller’de 10 santimetreyi bulduğu bildirildi. Sezonu kapayan Kartalkaya Kayak Merkezinde ise kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi bulduğu öğrenildi.

    Bolu Dağında sabah saatlerinden itibaren kara teslim olan başka bir bölge oldu. 12 kilometrelik Devlet karayolu geçişi ve TEM otoyolu bölümlerinde karayolları ekipleri kırmızı alarma geçti. Yoğun kar yağışı karşısında çalışmaları aralıksız sürdüren karayolları ekipleri tuzlama ve kürüme çalışmalarına başladı.

    Bolu Dağı güzergahını kullanacak olan sürücülere yanlarında çekme halatı, zincir ve takoz bulundurmaları uyarısı yapılırken, geçiş güzergahında zeminde kar bulunmadığı öğrenildi. 

    Anahtar Kelimeler: 8, Nisan, Sabahına, Yoğun, Kar

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