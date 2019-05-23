Bolu’dan Siirt’e uzanan yardım eli

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, gerçekleştirdikleri örnek ve anlamlı etkinlikle, Siirt’in Pervari ilçesindeki Gökbudak Ortaokulu öğrencilerini mutlu ettiler. Spor Yöneticiliği Bölümü 4’üncü sınıf öğrencileri, danışmanlığını Arş. Gör. Ahmet Özsoy’un yaptığı Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında düzenledikleri paintball etkinliğinden elde ettikleri gelirle, Gökbudak Ortaokulu’ndaki kardeşlerine Beden Eğitimi derslerinde kullanmaları için spor malzemeleri armağan ettiler. Üniversiteli gençlerin yardımseverliği, Siirt’teki küçük öğrencileri çok sevindirdi. Öğrenciler, üniversiteli abla ve ağabeylerine teşekkür ettiler.