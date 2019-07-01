Bolu’dan yaklaşık 28 bin kişi başvurmuş

Haber: BMA

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay imzalı 1267 sayılı kararda, 31 Aralık 2017’den önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere başvuruda bulunmuş olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresi uzatıldı. Yayınlanan karar sonrası konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, İmar Barışı başvurusu yapan Bolulu vatandaşların da bu fırsattan yararlanacağını belirtti.

BOLU’DA 27 BİN 599 KİŞİ BAŞVURU YAPTI

Doğanay açıklamasında Merkez’de 11 bin 274, Gerede’de 5 bin 232, Mudurnu’da 2 bin 698, Dörtdivan’da bin 930, Seben’de bin 704, Mengen’de bin 736, Göynük’te bin 626, Yeniçağa’da 691 ve Kıbrıscık’ta 708 başvuru olmak üzere Bolu genelinde toplam 27 bin 599 kişinin İmar Barışı için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulunduğunu söyledi.

“ÖDEME SÜRESİ 31 ARALIK TARİHİNE KADAR UZATILDI”

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan karar ile de vatandaşların yoğun talebi olan Yapı Kayıt Bedeli ödemesindeki kolaylık sağlanması isteğinin de karşılanmış olduğuna dikkat çeken AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay; “İmar Barışı Bolu’da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün de yoğun gayretleriyle istenilen düzeyde fayda sağlamıştır. Başvuruların tamamlanması sonrası bizlere Halkımızdan yoğun bir şekilde ödemede kolaylık sağlanılması istenmekteydi. Biz de bu talebi Kabine üyelerimize bildirdik. Hatta son olarak geçtiğimiz hafta TBMM’de katıldığımız Grup toplantısı sonrası Halkımızın bu talebini Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a da iletme fırsatım olmuştu. Devlet Başkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın olurlarıyla da dün akşam ödemede taksit imkanı sağlayan karar, Resmi Gazetede yayınlandı. Buna göre; Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 30 Haziran'da sona eren İmar Barışı ödeme süresi 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı. Yapı Kayıt Belgesi için başvurmuş olanlar, bedelin en az yüzde 25'ini 31 Temmuz'a kadar, kalan kısmını ise 31 Aralık tarihine kadar taksitle yatırılabilecek. İmar Barışı başvurusu yapan 27 bin 599 hemşerimize hayırlı olsun” dedi.