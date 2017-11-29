Haber: Semih BAYKAL

Modacı ve bir özel televizyon kanalının programında jürilik yapan Nur Yerlitaş, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir doğum günü partisinde şehitlerimize hakaret aşamasında sözlerde bulundu. “Şehit, mehitler aman yeter’ diyen Yerlitaş’ın, bu sözlerin ardından ise özrü kabahatinden büyük oldu. Yerlitaş, kendisi hakkında karalama kampanyası yapıldığını söyledi.

Bu olanların ardından Bolululu vatandaşlarımız kayıtsız kalmayarak şehitlerimize sahip çıktı. İlimiz Mudurnu ilçesinde yaşayan Ayhan Sarıot, Hüseyin Yağın, Kadir Sarıot ve Murat Öner, Mudurnu Cumhuriyet Savcılığı’na giderek Yerlitaş hakkında suç duyurusunda bulundu. 4 Vatandaş suç duyurusu sonrası açıklama yaparak; “Şehitlerimize hakaret eden babam olsa tanımam. Onlar bizim kutsal değerlerimiz. Kimsenin böyle konuşmasına izin veremem’ dedi.