Bolu’dan yola çıktı, Zonguldak’ta yandı

Haber: Erdal Tanrıverdi

G.Ç. isimli tır sürücüsü Bolu’dan çimento yüklü dorse ile Zonguldak’a doğru yola çıktı. D750 Zonguldak-Ankara Karayolunun 24. kilometresinde dorsenin lastiği patladı. Patlamanın etkisi ile dorsede yangın çıktı. Patlamanın gürültüsü sonrası aynadan dorseyi kontrol eden sürücü, yangın çıktığını fark edince hemen 14 GM 515 plakalı çekiciyi dorseden ayırıp uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine Zonguldak İtfaiyesi ve 112 Sağlık Ekipleri sevkedildi. Jandarma ve emniyet ekipleri yangın sebebiyle karayolunda trafiği bir süre durdurdu. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu karayolunda itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangının söndürülmesinin ardından ulaşım tekrar normal seyrine döndü. Yangın sonucu dorsede büyük maddi hasar meydana geldi. Sürücü G.Ç. olayın şokunu bir süre üzerinden atamazken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.