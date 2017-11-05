“CHP”LİLER;04.11.2017 “CUMARTESİ” GÜNÜ BOLU “MERKEZ İLÇE” OLAĞAN “KONGRE”SİNİ NİHAYET YAPTILAR…VATANA MİLLETE ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN EFENDİM…

Davete icabet ettik…

Tam saatinde de oradaydık… Kapıda arkadaşlar,dostlar karşıladı…Hayırlı olsun dileklerimizi de ilettik… Ve salona geçtik….

Salonda kalabalık ve coşku yoktu…

Önceden de ilan edildiği gibi divan başkanlığını “BALIKESİR “İlimizin “medyatik” Milletvekili “ NAMIK HAVUTÇA” Bey yaptı…

Ve hazirundan da büyük ilgi gördü…Divan Başkanı olarak da ısrarla büyük bir çerçeve den, “şemsiye” den, “birlik ve beraberlik” den bahseden mesajlar da verdi…

“ Yüksek Lisans” ını da “SBF” de “ SİYASET BİLİMİ” dalında da tapan Sn.” HAVUTÇA”; ÇOK YÖNLÜ , okumuş bir parlamenter… Öğretmen… Serbest “AVUKAT”…Tarihci… Hukukcu…24-25-26. DÖNEM Milletvekili…

“ ADD”…”ÇYD”…”Bandırma Arama Kurtarma Derneği” …”GÜNEY MARMARA DOĞAL VE KÜLTÜREL ÇEVREYİ KORUMA DERNEĞİ””Kurucu Üyesi…” EĞİTİM-İŞ” ve “Eğitim-Sen” in de Yönetim Kurulu Üyeliklerini de YAPMIŞ bir Sivil Toplumcu Siyasetci… Bizim kuşakdan bir politikacı …

Tabiatın Kalbine Hoşgeldiniz Sn.” HAVUTÇA” …

Divan ve Divan Üyeleri Oluşumu, İsimler Resimler “KONGRE” lerde çok önemli… Bu kongrede de Divan Başkan Yardımcılığını da İlimiz Barosunun O da Eğitimci Kökenli Başkanı “ FERİT ATALAY” Bey yaptı… Ve hazirundaki önemli isimleri de tek tek hatırlattı… Ayağa kaldırdı… Selamlattı da…

SALONDA 7 adet de“çelenk” vardı…

1. “ CHP meclis üyeleri”…2.” ELFAZ TEMİZ”…3.” Hakan Özmen”…4.” “ CHP MERKEZ İLÇE İL GENEL MECLİS ÜYELERİ”…5.” Umut ORAN”…6.” AHMET EKER”…7. “Ferit Atalay” ismi yazıyordu…

FAKAT salonun dikkat çeken en önemli ismi ise… 1 “ KADIN” dı… “ÜMMİYE GÖREN”... ŞIK VE CESUR BİR HANIMEFENDİ İDİ…. Merkez “ SUSUZKINIK KÖYÜ” Delegesi… Tüm parmak kaldıranlar “ BLOK” liste dedi… BİR TEK O “ÇARŞAF LİSTE” DEDİ… İlginç bir demokrasi örneği idi… Ve de medyamızın da ilgisini çekti…

Gelelim “TEK” renkli BLOK listeye…A dan” Z “YE… Soyadı sıralamasıyal… “başkan”; “ TÜRKOĞLU ERSAN” ( MRT Bölge Müdürü)…” ERZİNCANLI”…”16” kişilik YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ ise bir konsensusla eski ve yeni isimlerden oluşmuş gibi… İlgi çeken isimler mi;” ŞABAN ERTOZAN””…” BEGÜM TUNÇEL”…” ALİ ŞAHİN”…”DURMUŞ ŞAHAR” …

Gelecek de ki “ İL KONGRESİ” nin ipuçlarını verirler gibi mi?... SN. “K. KARSU” nun yerine çok isim ıdillendiriliyor ammmmmmaaa… Bu listeye bakınca DA ?...

2 İsim DE VEREBİLİRMİYİZ?İkisi de “eğitimci”…” CAHİT GÖRÜŞ” ve “REMZİ KOCAMAN” Beyler Mİ?... AcabaAAAAAA… Sizce…

HA unutmadan da yazalım… Konuşmalarda “BİZCE” en ilgi çekici konuşmayı DA Başkanlığı “ERSAN BEY” e devreden…1,5 yıldırda zor günlerde “İLÇE BAŞKANLIĞI” YAPAN “ İlkay GÜRKAN ” Hanım yaptı… Uzun kapsamlı bir faaliyet raporu sundu…İbra edildi…OYBİRLİĞİYLE… Fakat 1- 1,5 aydır yapıldığı kamuoyuna açıklanan “KONSENSUS” un içinde yok gibiydi… KIRGINMIYDI BİRİLERİNE?... VEFA?...

GELELİM “119 “ KİŞLİLİK BOLU MERKEZ İLÇENİN “ İL “KONGRE “DELEGELERİNDEN” DİKKAT ÇEKEN BAZI İSMLERE DE… Soyadı sırasıyla…

“ ALEMDAR KEMAL”…”BANDAKÇIOĞLU YENER”…”ÇINGI CAHİT”…”ERTOZAN TÜLAY”…”KARSU CEM”…”KIRMUSAOĞLU HAKAN”…” PEHLİVAN BEDRİ”…”UÇ ÇETİN”…”YILMAZ FERİDUN”…” YÖRÜK NACİ”… Bu değerli isimlerin bir kısmı da salondaydı…

SELAM ve muhabbetle…

SAYGILARIMIZLA.