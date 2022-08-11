Bolu/Dörtdivan'da 88 m2 arsa ihale ile satılacaktır

BOLU İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN ( İhale İlanı )

Bolu/Dörtdivan'da 88 m2 arsa ihale ile satılacaktır

  1. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre     Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Dörtdivan ilçesi, Kadılar mahallesinde bulunan tapunun 2473 parsel nosunda kayıtlı, 88,72 m2.lik taşınmazın muhammen satış bedeli m2’si 3.000.00 TL’dir, (88,72m2 x 3.000.00 TL =266.160,00 TL.) olup, geçici teminatı 7.195,00 TL. ve Merkez ilçe İzzet Baysal caddesinde bulunan Özel İdare İş Merkezi 1B/06 nolu 25,46 m2.lik dükkanın aylık kiralama bedeli 700.00 TL  olup,(700,00TL x 12=8.400,00TL) geçici teminatı 252,00TL’dir.

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