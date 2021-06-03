Bolu/Gerede'de 3+1 daire icradan satılıktır(çoklu satış)



TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1)Bolu ili, Gerede ilçesi, Seviller mah. 625 ada, 10 parselde kayıtlı, ana taşınmaz niteliği dört katlı betonarme ev ve arsası olan taşınmazda zemin kat 1 nolu bağımsız bölüm mesken satılacaktır.Bilirkişi raporuna göre mesken 3+1 oda, mutfak, hol, banyo, wc ve balkondan müteşekkildir.Camları pvc doğramadan yapılmıştır.Giriş kapısı çelik kapıdır.Mesken yaklaşık brüt 96 m2, net yaklaşık 82 m2 dir.

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