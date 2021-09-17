Boluların yüzde 32’si başka yerde doğdu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Ülkemizdeki nüfusun %64,6 ’ü ikamet ettiği ilde doğdu. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2020 sonuçlarına göre, ikamet ettiği ilde doğanların oranı %64,6 iken, ikamet ettiği ilden farklı bir ilde doğanların oranı %30,9’dur. Ülkemizde ikamet eden nüfusun %3,1'inin doğum yeri ise yurt dışıdır.

BOLU İLİ NÜFUSUNUN % 67,5'İ BOLU İLİNDE DOĞMUŞTUR

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Bolu ilinde ikamet eden T.C. vatandaşlarının %67,5'i Bolu’da, %28,4'ü farklı bir ilde, %3,7'si ise yurt dışında doğmuştur.