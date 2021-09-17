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Boluların yüzde 32’si başka yerde doğdu

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2020 sonuçlarına göre Boluluların sadece yüzde 67’si Bolu’da doğdu.

Boluların yüzde 32’si başka yerde doğdu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Ülkemizdeki nüfusun %64,6 ’ü ikamet ettiği ilde doğdu. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2020 sonuçlarına göre, ikamet ettiği ilde doğanların oranı %64,6 iken, ikamet ettiği ilden farklı bir ilde doğanların oranı %30,9’dur. Ülkemizde ikamet eden nüfusun %3,1'inin doğum yeri ise yurt dışıdır.

BOLU İLİ NÜFUSUNUN % 67,5'İ BOLU İLİNDE DOĞMUŞTUR

 Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Bolu ilinde ikamet eden T.C. vatandaşlarının %67,5'i Bolu’da, %28,4'ü farklı bir ilde, %3,7'si ise yurt dışında doğmuştur.

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