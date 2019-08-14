Bolulu 2 genç kız hayatını kaybetti

Haber: C. Kutay AYKAN

Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki Sedat K’nin kullandığı 14 AAF 453 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Ense köyü ile Ayvatlar arasındaki mevkide yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü ile Edanur Erdoğan (19) ve Dilara Altay (18) yaralandı.

KURTARILAMADILAR

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan Edanur Erdoğan ve Dilara Altay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Sedat K’nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2019, 12:23