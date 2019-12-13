Bolulu 7 Avukat arabulucu oldu

Haber: C. Kutay AYKAN

Geçtiğimiz hafta sonu Ankara’da gerçekleşen ve Adalet Bakanlığının açtığı arabuluculuk sınavında Bolu Barosuna kayıtlı Murat Yörükoğlu, Mürvet Yüksel Teke, Berrin Çelen Kutlukaya, Emine Kaya Eker, Burçin Hitit, Didem Yazıcı ile Bolu Belediyesi Avukatı Hülya Namdar, 91 ve üzeri puan alarak bu yıl arabulucu olmaya hak kazandı. 7 avukatın kazanımıyla ilimizde arabulucu avukat sayısı yaklaşık 40’a ulaştı.

Sınava giren AK Parti Milletvekili Ramazan Can 90 puanla en yüksek sonucu alan kişi oldu. Buna rağmen Can, barajı kıl payı kaçırdı. AK Partili Recep Özel’in 88, Yılmaz Tunç’un 89, CHP’li Mahmut Tanal’ın da 74 puan aldığı öğrenildi. AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz’un da sınava giren ve barajı geçemeyen isimler arasında olduğu öğrenildi. Adalet Bakanlığı’nın arabulucuk konusunda çalışan daire başkanlığından sınava giren Hakan Öztatar da düşük puan aldıkları öğrenildi. AK Parti Milletvekilli Ali İhsan Yavuz’un 74, Ahmet Aydın’ın 69, Orhan Kırcalı’nın da 89 puan aldığı öğrenildi. Bun denli ünlü avukat ve hukukçunun arabuluculuk sınavını kazanamamasına karşın Bolu Barosuna kayıtlı 7 avukatın kazanması büyük bir başarı.