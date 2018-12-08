Haber: Gönül Olutürk
Edinilen bilgilere göre, D-750 Karayolu üzerinde dün gündüz saatlerinde meydana gelen kazada, Ankara'dan Bolu’ya gelen 14 KB 388 plakalı otomobil, Kızılcahamam mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, takla atarak şarampole uçtu. Ağır hasar alan araçtaki 2 kişi yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazazedelerin ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştiren sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Kızılcahamam Devlet Hastanesine götürdü.
Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.
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