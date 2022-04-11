Bolulu aileden şok iddia

3 Mart 2009'da vahşice katledilen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun ölmediği iddiası gündeme oturdu. Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, "İntiharından şüpheliyim" diyerek kızının katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebini dile getirdi. Bolu’nun Mengen ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Münevver Karabulut’un babası Süreyya avukatı aracılıyla, katil zanlısı Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasını ve inceleme yapılmasını talep edeceği iddia edildi.

CEM GARİPOĞLU ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

MÜNEVVER'İN BABASI: CESEDİNİ GÖSTERMEDİLER, ÖLDÜĞÜNE İKNA OLMADIM

Cinayete kurban giden biricik kızı Münevver Karabulut'un kalbi acılarla dolu babası Süreyya Karabulut, katil Cem Garipoğlu'nun intihar etmesinden sonra tam 8 yıldır kalbinde taşıdığı dinmeyen şüphesini anlattı. Acılı baba Süreyya Karabulut, "Cani katilin cesedini görseydim ikna olurdum ama göstermediler. Avukata ve eşime fotoğraflarını göstermişler. Eşim de ikna olmadı. 197 gün kaçıp bize kan kusturan böyle bir celladın intihar edeceğine inanmıyorum. Ya öldürüldü ya kaçırıldı. Bayramdan sonra mezarının açılmasını talep edeceğim" dedi. Bundan sonraki gelişmelerin ne olacağı merak konusu oldu.