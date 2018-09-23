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23 Eylül 2018 Pazar
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    • Bolulu Altın Kelebek'e Aday

    Bolulu İnternet Fenomeni Youtuber Furkan Yaman HD 45. Pantene Altın Kelebek Ödülüne aday gösterildi. 21 Eyül'den 5 Ekim'e kadar devam edecek oylamada halkın vereceği oylar ile birinci seçilecek. Haydi ! Oylarınızla destekleyebilirsiniz...

    23 Eylül 2018 Pazar 11:32
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    Bolulu Altın Kelebek'e Aday

    Her sene merakla beklenen, ülkenin en prestijli ödül töreni Pantene Altın Kelebek için geri sayım başladı! Dünyanın bir numaralı saç bakım markası Pantene ve Hürriyet Grubu’nun iş birliğiyle, bu yıl 9 Aralık’ta 45’incisi düzenlenecek olan Türkiye’nin en prestijli ödül töreni, Pantene Altın Kelebek Ödülleri için bu senenin aday kategorileri açıklandı. Bu yıl gerçekleşecek ödül töreninin merakla beklenen ilk faz adayları da www.pantenealtinkelebekodulleri.com adresindeki yerini aldı!

    Favori sanatçı, Youtuber/Instagrammer ve yapımların oylamaları 21 Eylül 2018 Cuma günü başladı. Pantene Altın Kelebek de En iyi Youtuber/Instagrammer oylamasında Bolulu Furkan Yaman HD de aday gösterildi. Youtube kanalında yaklaşık 2.800 takipcisi olan Bolulu İnternet Fenomeni Youtuber Furkan Yaman HD yi oylayarak, Altın Kelebek Ödülünü almasını sağlayabilirsiniz.

    45. Pantene Altın Kelebek heyecanı başladı! Sen de heyecana katıl ve bu yıl dönüşümüne şahit olacağımız kazananları oyla! Altın Kelebek de En iyi Youtuber/Instagrammer oylamasında Bolulu Furkan Yaman HD ye oy verebilirsiniz.

    45. Pantene Altın Kelebek oylamasının ilk fazı 21 Eylül’den 6 Ekim’e kadar devam edecek. 6 Ekim’e kadar sürecek ilk tur oylama sonrasında her kategoride adaylar 10’a düşecek...

    İkinci tur halk oylamasını ardından jüri de her kategoride oyunu kullanacak ve kazananlar belirlenecek.

    Geçen yıl olduğu gibi ilk tur oylamada jürinin hiçbir dahli yok, ikinci turda ise halk oylamasının ağırlığı yüzde 70, jürinin yüzde 30 olacak...

    Böylece 38 kategoride kariyerinin en ışıltılı dönüşümünü yaşayacak isimler belirlenecek. www.pantenealtinkelebekodulleri.com adresine girip adayları incelemeyi ve oyunuzu kullanmayı unutmayın...

    45. Pantene Altın Kelebek Ödüllerinin verileceği tarih ise 9 Aralık 2018. "En iyi Youtuber/Instagrammer" oylamasında Furkan Yaman HD ye aşağıdaki linkden siteye giriş yaparak, oy verebilirsiniz.

    https://www.pantenealtinkelebekodulleri.com/OyVer

    Anahtar Kelimeler: Bolulu, İnternet, Fenomeni, Youtuber, Furkan

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