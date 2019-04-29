Bolulu Aşçı Finalde

Haber: Esra Öztürk

Yarışmada haftanın konuk jürisi Seda Bakan oldu. Yarı final heyecanına tanık olan oyuncu, gelen yemeklere yaptığı yorumlarla dikkat çekti. Bu hafta yapılan kabak tatlılarını çok beğenen Seda Bakan, yarışmacılardan tarif istedi.

Japonya’ya Götürme Sözü Verdi!

Finale yaklaşan şef adaylarının tabaklarında fırında palamut ve kabak tatlısı yer aldı.Yarı finale 4 kişi giren yarışmacıların, performansları nasıl değerlendirildi. Derya’nın elenmesiyle Cansu ve Eray tek tezgâhta çalıştı. Yarışmacılar bu durumu avantaja çevirmeye çalıştı. Jüri İsmet Saz yarışmacıları Japonya’ya götürme sözü verdi?

Şef Suat Yılmaz Lezzet Akademisi’nde!

Fırında palamut yaparken nelere dikkat edilir? Kabak tatlısı yaparken, kabağın doğru pişirme süresi nedir? Balık fileto yaparken, doğru balık temizleme teknikleri nelerdir? Konuk şef Suat Yılmaz, gelen tabakları yorumlarken, yarı finalde finale giden yarışmacıları puanladı.

Eray Aksungur Kimdir?

Eray 20 yaşında. Bolulu. Lise ve Üniversite eğitimini Bolu Mengen’de aşçılık üzerine almıştır. Eray yarışmacılar arasında en kilolusu zira şef adayı Eray yaptığı yemekleri yemeyi seviyor. Balık konusunda ise kendini başarılı buluyor.