Bolulu aşı olmam dedi



Haber:Erdal Tanrıverdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs aşısı ile ilgili olarak çalışmalar yapıldığını, gönüllü aşıların uygulandığını açıklamasının ardından ilimizde bir anket gerçekleştirdik. Sosyal Medya hesaplarımız üzerinden yapılan ankette "Korona virüs aşısı olur musunuz?” sorusu katılımcılara yöneltildi. 4325 kişinin katıldığı ankette en çok oy korona virüs aşısı olmam seçeneği işaretlendi. Ankette 2595 kişi aşı olmam, bin 730 kişi ise evet aşı olurum seçeneğini işaretledi.

Yaklaşık 4 binin üzerinde kişinin katıldığı ankette ise Covid-19 aşısına güven duyulmadığı ortaya çıktı. Vatandaşlarımızın kararsız olup olmama durumunu sorduğumuzda ise yaklaşık 2 bin 110 katılımlı anketimizde bin 265 kişi aşı vurulup vurulmama konusunda kararsız olduğunu bildirdi.

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020, 21:10