Haber: Aysun Beykoz

Kocaeli'nde görevi başında saldırıya uğrayan avukat Mehmet Samim Geredeli'ye yapılan saldırıyı da kınayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, olayın failleri cezasını bulacaktır dedi. Kocaeli Adliyesi önünde bir araya gelen Kocaeli Barosu üyesi avukatlar, yaşanan olayların vahim boyutlara ulaştığını dile getirerek faillerin bir an önce yakalanmasını talep ettiler. Bir grup avukat ise Bursa’da bir araya geldi. Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, hukukçulara yapılan saldırıyı kınayarak, çerez gibi satılan pompalı tüfek satışlarının yasaklanmasını istedi. Düzce Baro Başkanı Av. Azade Ay, Kocaeli Barosuna kayıtlı Avukat Mehmet Samim Geredeli’ye yapılan saldırıyı kınayan başka bir baro başkanı oldu.

BAKAN SERT KONUŞTU

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “ aslen Bolulu olan fakat Kocaeli Barosuna bağlı çalışan avukatımız ofisinde mesleki faaliyetini sürdürürken, haince katledilmiştir. Bu saldırıyı en ağır şekilde lanetliyoruz. Kamu Görevi yapan biz avukatlara yönelik sözlü, fiili ve hatta silahlı saldırılar, maalesef kaygı verici boyutlara ulaşmıştır. Hukuk Camiasına yönelik şiddet, giderek daha vahim bir boyuta ulaşmaktadır. Bu gibi olayları önlemek adına çalışmalarımız devam etmektedir. Konu adli makamlara intikal etmiş bir adli vakadır. Olayda suço ulan herkes cezasını çekecektir” dedi.

KOCAELİ BAROSU

Avukatlar adına açıklama yapan Kocaeli Baro Başkanı Av. Sertif Gökçe, “Önemle belirtmek isteriz ki, avukat uyuşmazlıkların tarafı değildirler. Avukatın, vekil sıfatıyla takip ettiği davanın taraflarıyla bir tutularak hedef gösterilmesi, sözlü ve silahlı saldırılara uğraması asla kabul edilemez. Can güvenliğinin olmadığı, her şeyden önce; yaşam hakkının ihlal edildiği bir ortamda, hak arama hürriyetinin teminatı savunma hakkının kullanılabilmesi mümkün değildir. Meslektaşlarımızın görevleri başında uğradığı hain saldırılar, savunma kurumuyla birlikte tüm yargıyı hedef almaktadır. Bu saldırıların failleri bilmeliler ki savunma, alçakça saldırılara asla boyun eğmez, asla susmaz, susturulamaz. Faillerin ve varsa azmettiricilerinin, en kısa süre içerisinde yargı önüne çıkarılmasını ve en ağır şekilde cezalandırılmalarını bekliyor, hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı, meslektaşlarımızın ve kamuoyunun dikkatine sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

DÜZCE BAROSU

Düzce Baro Başkanı Av. Azade Ay, Kocaeli Barosuna kayıtlı Avukat Mehmet Samim Geredeli’ye yapılan saldırıyı kınadı. Baro Başkanı Avukat Azade Ay, yaptığı yazılı açıklamada Kocaeli’de Av. Mehmet Samim Geredel’e yapılan kınadı ve “Görevi başında iken elim bir silahlı saldırı sonu hayatını kaybeden Kocaeli Barosuna kayıtlı Avukat Mehmet Samim Geredeli’nin vefatı nedeni ile derin üzüntü içindeyiz. Avukatlar yargının kurucu unsurlarındandır. Avukatlara yapılan bu vahşice saldırılar hukuk devletine yapılmıştır. Bu nedenle bu saldırıyı şiddetle kınıyor, kederli ailesine ve Kocaeli Barosunun tüm üyelerine başsağlığı diliyor, olayın faalinin bir an evvel yargı önüne çıkartılarak yargılanmasını ve bu olayların bir daha tekrarlanmamak üzere tarihin derin sayfalarında kalmasını temenni ediyoruz” dedi.

BURSA BAROSU

Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, yönetim kurulu üyeleri Bursa Adalet Sarayı girişinde basın açıklaması yaptı. “Basın açıklamasına 'yeter artık' sözleriyle başlayan Altun, "Avukat Mehmet Samim Geredeli’yi ofisinde 3 kurşunla öldüren katil zanlısının daha önce çete liderliği suçundan ötürü cezaevinde yattığını görüyoruz. Henüz olayın ayrıntılarını bilmemekle birlikte, zanlının kendi sosyal medya hesabının duvarına 'mapus soğuk, duvar yaş, belki biraz üşürüz. Hele başım zindandan çıksın da görüşürüz' yazması, Avukat Geredeli’yi, hapis cezası aldığı davanın tarafı gibi gördüğünü, ayrıca hukuk bürosuna silahlı iki kişiyle birlikte gelmesinin planlı bir cinayet olduğunu göstermektedir. Şanlıurfa’da da alacak davası ve haciz işlemleri nedeniyle avukatlık bürosunda yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetmiş 3 kişi de yaralanmıştır. 4 Ekim’de meydana gelen bu olayın soruşturmasının sonunda ne yazık ki saldırıya uğrayan meslektaşımız nefsi müdafaa sonucu ölüme sebep olduğu için tutuklanmıştır" dedi.