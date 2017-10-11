Haber; Gönül Olutürk

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, ofisinde silahlı saldırıya uğrayan Bolulu avukat hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında İzmit’in en işlek yerlerinden olan Fethiye Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Kocaeli Barosu Avukatlarından Mehmet Samim Geredeli’nin ofisine gelen, Serhat Abdullah S. isimli zanlı, yanında getirdiği silahı çıkarttı. Silahını Avukat Mehmet Samim Geredeli’ye yönelten zanlı, kurşun yağdırdı. Avukat ağır yaralanırken, zanlı kendisine ait otomobil ile olay yerinden uzaklaştı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Avukatın ofisine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Samim Geredeli’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, zanlının kaçtığı kırmızı bir otomobilin plakasını tüm ekiplere bildirdi. Olayın duyulmasının ardından Geredeli’nin meslektaşları ofise gelen yetkililerden bilgi aldı.

Zanlı, Serhat Abdullah S.’nin geçtiğimiz yıllarda çete lideri olmak suçundan tutuklandığı öğrenildi. Öte yandan zanlının sosyal medya hesabındaki, “Mahpus soğuk, duvar yaş, belki biraz üşürüz, hele başım zindandan çıksın da görüşürüz” yazısı dikkat çekti.