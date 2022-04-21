Bolulu Bakan Yardımcısına ziyaret

Haber: Erdal Tanrıverdi

OR-KOOP Genel Başkanı Cafer Yüksel ve Genel Müdür Erdem Kaplan ve Bolu Birlik Başkanı İdris Şenel,Bolu birlik Koordinatörü Kanber Öztoprak ve beraberindeki heyet, Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığına atanan Veysel Tiryaki’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete yönetim kurulunda bulunan; Zonguldak, Kastamonu, Bursa, Muğla, Artvin, Balıkesir, Sinop, Düzce birlikleri temsilcileri ile Bolu Birlik Yönetim kurulu katıldı. Bakan Yardımcısı Tiryaki’ye, OR-KOOP yapısı ve Ormancılık çalışmalarında Orman köylüsünün durumu hakkında bilgiler sunuldu.