Bolulu buğday üreticileri zor durumda

Haber: Kasım ŞAHİN

Haber: C. Kutay AYKAN

Edinilen bilgiye göre her yıl buğday hasat döneminde Sümer mahallesinde açılan satın alma ofisinin bu yıl açılmaması buğday üreticini zor durumda bıraktı. TMO açıldığı bölgelerde 1.35 ile 1.69 TL/KG’den alınan buğday fiyatları tüccar tarafından 1 TL’ye çekilerek Bolulu buğday üreticileri mağdur etmiş oldu.

Ton başına 300 ila 500 TL arasında zarar eden buğday üreticileri bir an önce devletin geçici satın alma ofisinin yeniden açılmasını istedi. AK Partili Bolu Milletvekillerinin bu konu hakkında buğday üreticilerine destek olması bekleniyor. Bu arada konuyu öğrenen Zirai Donatım Kurumu bin 100 liradan buğday alacağını açıkladı.