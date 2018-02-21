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21 Şubat 2018 Çarşamba
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    • Bolulu Çiftçi Kadınlar Cumhurbaşkanı İle Buluştu

    Cumhurbaşkanlığı külliyesinde düzenlenen "Çiftçilerimiz Milletin Evinde Cumhurbaşkanımızla Buluşuyor" programı kapsamında Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İzzet Murat, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Nuray Karatepe, 18 Kadın Çiftçi ve Teknik personelden oluşan 21 kişilik kafileyle yerini aldı.

    21 Şubat 2018 Çarşamba 11:30
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    Bolulu Çiftçi Kadınlar Cumhurbaşkanı İle Buluştu
    Foto galeriye git Haber: Gönül Olutürk

    Program öncesi Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı’nın organizasyonuyla  ATO Congresium’da  gerçekleştirilen  toplantıda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref FAKIBABA ile bir araya geldi. Burada üreticilere hitap eden Fakıbaba; “Biz samimi bir aileyiz, sıkıntıları birlikte aşacağız. Çalışmakla aşamayacağımız bir sorun yok, desteklerimizle sizin hep emrinizdeyiz hep de yanınızda olacağız. Sıkıntılarınızı biliyorum; üretmek kolay değil, inanıyorum ki biz istersek siz isterseniz her işi başarırız. Kadının elinin değdiği yerde bereket var. Kadın kardeşlerimizin özellikle çiftçilikle uğraşması Türkiye'nin nereye gideceğinin bir göstergesi. Her erkeğin yanında mutlaka başarılı bir kadın vardır. Biz ve Sayın Cumhurbaşkanımız sizinle gurur duyuyoruz. Bu Bakanlığın adı üretim bakanlığı, sizin refah düzeyinizi nasıl yükseltiriz diye uğraşıyoruz” dedi. Buradaki program sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geçen çiftçiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluştu. Bugüne kadar üreticilere 103 milyon lira hibe desteği verildiğini belirten Cumhurbaşkanı ERDOĞAN, tarım ve hayvancılık konusunda hayata geçirilecek projeler hakkında kısa kısa açıklamalarda bulundu.

    "BUGÜN ÖNEMLİ BİR ADIM ATIYORUZ"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Bu proje ile talep eden Tarım Kredi Kooperatifleri üyesi yetiştiricilerimize TİGEM aracılığıyla, Ziraat Bankası'ndan kredi kullandırarak 300 başa kadar koyun ve yemini temin ediyoruz. Doğacak kuzulara da alım garantisi veriyoruz. Böylece hem başlangıçta imkân sağlayarak hem de üretime alım garantisi vererek hayvancılıkta yeni bir dönemin kapısını aralıyoruz. Ayrıca her köy bir işletme mantığıyla bitki üretimine farklı bir vizyon kazandırıyoruz. Çiftçilerimizin ekim sezonu öncesindeki finans problemini çözüyor ve aracılara bağımlılığını azaltıyoruz. Tüm bu yeni hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Çiftçilerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, "Ülkelerin yükselişi de çöküşü de tarımla başlıyor. Bunun için güçlü Türkiye'nin yolunun, güçlü tarımdan geçtiğini asla unutmamak zorundayız" dedi.

    "ÖNCELİĞİMİZ İNSANIMIZIN REFAHI VE MUTLULUĞU"

    Başbakan Binali Yıldırım da; Toprağı herkes için işleyen berekete dönüştüren çiftçilere ülke olarak minnettar olduklarını, çiftçilerin memleket kokan elleriyle toprakların bereketine bereket kattığını vurguladı.

    “SU OLMADAN OT OLMAZ”

    Son olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba; “3 milyon çiftçimiz ve 75 bin personelimizle büyük bir aileyiz. 2018'i 'Buzağı Yılı' ilan ettik. Amacımız, hayvan hastalıklarını önlemek ve buzağı kayıplarını azaltarak hayvan varlığımızı artırmaktır. Su olmadan ot olmaz, ot olmadan ana olmaz, ana olmadan dana olmaz, dana olmadan et, süt olmaz. Esas amacımız insanların doğduğu yerde doymasını, huzurla yaşamasını sağlamaktır. Bunu sağlayabilmenin yolu kadın, erkek, genç çiftçilerin refahını artırmak ve onları toprağında, köyünde tutabilmekten geçmektedir. Bunun için Birlikte Üretim Modeli ve Sözleşmeli Aile İşletmeciliği projelerini yakın zamanda hayata geçiriyoruz. Hayatın bir tohumla başladığını biliyoruz. Tohumun olmadığı yerde tarımsal üretimden bahsedemeyiz. Türkiye'yi tohumculukta lider ülke konumuna ulaştırmak hususunda kararlılıkla çalışıyoruz” dedi. Çiftçilerimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile bir araya gelmekten dolayı mutlulukları gözlerinden okunurken çekilen hatıra fotoğraflarıysa günden geriye kalanlar olarak yerini aldı.

    Anahtar Kelimeler: Cumhurbaşkanlığı, Külliyesinde, Düzenlenen, &quot;Çiftçilerimiz, Milletin

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