Haber: BMA

Tarımda bilinçli su kullanımına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın projeleri ile birlikte başlatılan bilinçli su kullanımı projeleri tanıtımları kapsamında düzenlenen Konya Tarım Fuarı’na Bolulu çiftçiler yoğun katılım gösterdi. Bolulu çiftçiler fuara Bolu Ovası Sulama Birliği Başkanı Sabahattin Altunel öncülüğünde katıldı. Altunel tarımda bilinçli su kullanımı ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Dünya üzerinde var olan su kaynaklarımız gün geçtikçe azalmaktadır. Ülkemizdeki su kaynaklarımız ise her ne kadar fazla gibi görünse de suyun değerini bilmeli, verimli ve etkin bir şekilde kullanmalıyız. Sulama kullanım oranlarına baktığımızda tarımsal sulama başı çekmektedir. Bu amaçla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı çiftçilere sulama ile ilgili eğitim ve yayım faaliyetlerine önem vermektedir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 10. Kalkınma Planı kapsamında 2014-2018 yılları arasında uygulanmak üzere Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı altında ‘Suyun Bilinçli Kullanımı İçin Çiftçi Eğitim ve Yayım Faaliyetlerinin Artırılması’ bileşeni yer almaktadır.

Söz konusu konu ile ilgili 2017 yılında uygulanmak üzere sulama ile ilgili proje kapsamında Bolu Ovası Sulama Birliği üye çiftçilerine sulama ile ilgili eğitim ve yayım faaliyetleri planlamıştır. Projede suyun etkin ve verimli bir şekilde kullanımını sağlamak ilk amaçtır. Bu amaçla, tarımsal sulama malzemeleri üreten fabrikalara teknik gezi düzenlenmiştir.

Teknik gezide damla sulama, yağmurlama sulama ve yassı damla sulama boruları, PVC boru, sondaj, kolon boruları, koruge boru, PP çuval, file çuval ve balya ipi gibi gıda ambalajları üretimlerinin gerçekleştiği Enjeksiyon Tesisi, tarımsal ambalaj ve gıda ambalajı üretimi için, Film ve Baskı Üretim Tesisi, plastik atıkların çevreye zarar vermeden tekrar kullanılabilir hale getirebilmesi için Geri Dönüşüm Tesisi, basınç ve diğer testlerin yapıldığı kontrol laboratuarları çiftçiler ile birlikte yerinde incelenmiştir.”

Bolulu çiftçiler teknik gezinin yanı sıra geçtiğimiz günlerde 45 kişilik grupla Konya 15. Uluslar arası Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı’na katıldılar. Çiftçiler, tarımsal yeniliklerle ilgili Ziraat Mühendisi Ayşe Ekdioğlu tarafından bilgilendirildi. Çiftçilerin de memnun kaldığı sulama ile ilgili teknik gezi, fuar ve eğitim çalışmalarının yıl boyunca devam edeceği Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından belirtildi.