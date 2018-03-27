Haber: Ceylan Beykoz

TÜYAP Konya Fuarcılık tarafından düzenlenen 16'ncı Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı, 20-24 Mart'ta Konya Ticaret Odası-TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. 16'ncı Konya Tarım Fuarı, 20 Mart'ta kapılarını ziyaretçilere açtı. Dünyanın çeşitli coğrafyalarından 41 ülkeden 2 bin 400'ün üzerinde iş adamı fuara katıldı. Konya'da düzenlenen bu fuara 60 ülkeden 4 binin üzerinde ziyaretçi geldi. Ayrıca 1200 otobüs, 75 farklı ilden ziyaretçileri Konya'ya getirdi. Türkiye içinden 300 bin civarında ziyaretçi de Konya Tarım Fuarı'na katıldı.

Türkiye’de mevcut arazi ve kapasite açısından tarımın merkezi konumundaki Konya’da düzenlenen fuar, vizyonu ile çiftçi ve çiftçi adaylarının vazgeçilmez fuarı olmayı başarmıştır. Fuar; Ticaretle ilgili ürün ya da hizmetlerin, teknolojik gelişmelerin, bilgi ve yeniliklerin tanıtımı, pazar bulunabilmesi ve satın alınabilmesi, teknik işbirliği, geleceğe yönelik ticari ilişki kurulması ve geliştirilmesi için belirli bir takvime bağlı olarak, düzenli aralıklarla, genellikle de aynı yerlerde gerçekleştirilen bir tanıtım etkinliğidir. Bu tür etkinliklerde, alıcı ve satıcılar, çeşitli iş anlaşmaları gerçekleştirmek üzere bir araya gelir. Fuarlar, zaman açısından sınırlandırılmış etkinlikler olmasının yanında barındırdığı teknolojik gelişim materyalleri ile zamanı ve zamanın ötesini yakalama adına hayati önem arz etmektedir.

Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İzzet Murat yaptığı değerlendirmede;

“Yoğun yaşanan rekabet ortamında dinamik, esnek, yaratıcı, uyumlu ve dünyayı takip ediyor olmak zorundayız. Bugünün iş ortamında, hantal, yavaş, atalet içindeki yapıların yaşama şansı bulunmamaktadır. Bilindiği üzere Bolu tavukçuluk başta olmak üzere tarımsal söz sahibi bir konumda yer almaktadır. Bizde kurum olarak gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurabilmek adına ilimizdeki üreticileri fuarlarla buluşturarak üretici ve tüketici ayağımızı gelişen ve değişen teknoloji ile buluşturarak bir nevi köprü vazifesi üstlenmeye çaba sarf ediyoruz. Dolayısıyla kaliteli ve verimli üretim ile hem yerel hem de milli ekonomimize katkı sağlamış oluyoruz. Fuar ve teknik gezi faaliyetlerimiz üreticilerimizin istek ve talepleri doğrultusunda devam edecek olup temennimiz katılımcılarımız açısından fuarın maksimum verimli olmasıdır. Mutluluk verici bir diğer ayrıntı ise Bolu çiftçimizin verimli üretim adına teknolojiyi seviyor olmasıdır” dedi.

Mevlana ziyareti ile başlayan fuar gezisi fuar alanında devam ederken katılımcılar ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda stantları ziyaret ederken ihtiyacı olan tarımsal mekanizasyon malzemelerini yerinde görme ve alışveriş yapma şansını buldu. Katılımcı çiftçilerimizin oldukça memnun olduğu gözlenirken fuar organizasyonlarının devamına ilişkin temennileri hafızalarda yerini aldı. Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şubesi organizasyonuyla düzenlenen fuar gezileri Bolu halkımız tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Fuar ve teknik gezi organizasyonlarıyla ilgili dilek şikayet ve görüşleriniz için Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü ile irtibata geçebilirsiniz.