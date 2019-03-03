Bolulu cimnastikciler kaza yaptı

Haber: Gökhan Aksoy

Bolu Cimnastik takımı Mersin'de düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonasını dönüşü Ankara’da kaza yaptı. Alınan bilgilere göre kaza sabah saatlerinde Ankara’nın Kahramankazan İlçesinde gerçekleşti. Mersin’deki şampiyonanın ardından Bolu’ya dönen çeşitli yaş gruplarındaki Jimnastik sporcu takım kafilesini taşıyan Sadık Bodur yönetimindeki 14 BP 639 plakalı minibüs, otoyolun Saray Mahallesi yakınlarında devrildi. Gerçekleşen kazada 1 bir kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Aracın altında kalan Minibüs’ün ikinci şoförü hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Sebahattin Yörükoğlu incelemenin ardından Hamdi Eriş Devleti Hastanesi morguna kaldırıldı. Minibüsün devrilmesi sonucu yararlanan 15 sporcu ve 2 antrenör Ankara’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada yararlanan Bolu jimnastik antrenörü Caner Güzeltürk’e kaldırıldığı hastanede gerçekleştirilen tedavinin kafasına 7 dikiş atılırken, bazı sporcuların vücudunda kırıklar olduğu açıklandı.

KÜRSÜDEKİ YERLERİNİ ALDILAR

Mersin’deki şampiyonada mücadele eden Bolu Cimnastik takımında 10-12 yaş grubunda Fahrettin Duman Türkiye Şampiyonu olarak turnuvayı tamamlamıştı. Emir Öztürk Türkiye İkincisi, Batuhan Meriç Mamur ise Türkiye Üçüncüsü oldu. Müsabakalar sonrası kafile Türkiye şampiyonluğu dahil 3 önemli derece elde etmiş antrenör Güzeltürk şu açıklamayı yapmıştı: “Rabbime şükürler olsun. 10-12 yaş erkekler Türkiye Şampiyonu Fahreddin Duman, Türkiye 2. Emir Öztürk, Türkıye 3. Batuhan Meriç Mamur Oldular. Minik kızlarım daha tomurcuklar onlarında zamanı gelecek. Şimdinin ve geleceğin Şampiyonları…Emeği geçen BOLU Gençlik ve Spor İl müdürlüğüne, tüm yöneticilerimize sporcularımızın değerli ailelerine, Enes SAZ ve Sude ÖŹTÜRK hocalarıma müteşekkirim.”

“Spor camiamıza başsağlığı diliyoruz”

Meydana gelen kazanın ardından olayla ilgili açıklamalarda bulunan Jimnastik federasyonu başkanı Suat Çelenin “ Türkiye cimnastik federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Artistik cimnastik, Trambolin cimnastik, Ritmik cimnastik, Aerobik cimnastik Türkiye Şampiyonası 01 - 03 Mart 2019 tarihlerinde Mersin ilinde yapılmaktadır. Söz konusu şampiyonaya Bolu ilini temsilen Artistik ve Trambolin Cimnastik branşlarından toplam antrenörler dahil 46 kişi ve 2 araç ile katılım sağlanmıştır. Cumartesi günü Müsabakaları biten sporcular ve antrenörleri müsabaka bitiminde araçlardan birisi ile bolu iline geri dönmek için yola çıkılmıştır. Aracımız Ankara - Sincan bölgesinde kaza yapmıştır. Kaza da araç şoförü Sebahattin Yörükoğlu vefat etmiş, 1 antrenör ve 1 sporcu ise hafif yaralanmıştır. Diğer sporcularımız ise herhangi bir sıkıntı yoktur. Sporcular Ankara TOHM merkezinde olup aileri yanlarına gelmiştir. Mersin’de yapılmakta olan Cimnastik Türkiye Şampiyonasından dönen 24 kişilik Bolu kafilesi Karaman Kazan Mevkiinde trafik kazası geçirmiştir.Kazada yedek şoför Sebahattin Yörükoğlu vefat etmiş yaralanan 1 antrenör ve 1 sporcumuzun sağlık durumları iyidir. Ayakta tedavisi tamamlananlar Eryaman TOHM Merkezinde toplanmaktadır. Hayatını kaybeden şoför kardeşimize Allah’tan rahmet,ailesine ve spor camiamıza başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2019, 12:35