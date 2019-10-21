Bolulu genç Azerbaycan yolcusu

Haber: Birol Ertunç

Kars Üniversitesi’nde Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı okuyan Bolu Geredeli Emre Nalbantoğlu, okuduğu bölümde hem bölüm hem de sınıf birincisi oldu. Hocalarının takdirini kazanan Bolulu genç bu başarı ile Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı alanında yapılacak olan programda Kars Üniversitesi’ni temsilen, yurtdışında bir hafta boyunca eğitim verecek.

“EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİMİZE SÖZ VERİYORUM”

Geredeli Nalbantoğlu konuyla ilgili olarak, “Kars Üniversitesinde okuyorum. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Programı öğrencisiyim. Kars Üniversitesi’ni yurt dışında temsil etmek için arkadaşlarım ve ben görevlendirildik. Bizlere bu şansı veren değerli bölüm başkanımız İlkin Gulusoy hocama ve bu konuma ulaşmamda emeği olan tüm büyüklerime teşekkürü bir borç bilirim. Kardeş varanda ülkemizi memleketim Bolu’yu, Kars’ı ve okulumuzu kardeş vatanda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize kendim ve arkadaşlarım adına söz veriyorum” diye konuştu.