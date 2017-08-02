Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde meydana gelen olayda 21 yaşındaki Barış Özkan isimli gencin dalgaların arasında kaybolduğu öğrenildi. 112 ve jandarma ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından AFAD’a bilgi verildi. Olaydan 2 saat geçmesinin ardından genç denizden çıkarılarak 112 ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan 21 yaşındaki genç Barış Özkan doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.