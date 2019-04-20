Bolulu gençlerin performansları fizy’de

Haber: Birol Ertunç

Bolu’dan liselerin de yer aldığı yarışmada, 24 Nisan’a kadar fizy uygulaması üzerinden sürecek oylama sonucu, her eleme merkezinden ikişer olmak üzere toplam altı grup daha finalist olma şansını yakalayacak.

“Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu” ödülüne sahip fizy 22. Liseler Arası Müzik Yarışması’nda finale kalan okullar belli oldu. Türkiye’nin dört bir yanındaki 55 ilden 636 okulun rekor katılımla yarıştığı bu senede ön jüri tarafından belirlenen 25 lise finale kaldı. Ancak diğer okullar için henüz her şey bitmedi. Türkiye’nin en çok dinlenen müzik platformu fizy’de devam eden oylamalar sonrası 6 okul daha finale katılmaya hak kazanacak.

BOLULU GENÇLERİN PERFORMANSLARI FİZY’DE

Fizy’de yer alan eleme performanslarından en çok beğenilen ve oylanan okullar, dev finalde büyük ödüller için yarışacak. 24 Nisan’a kadar devam edecek oylama sonucunda her eleme şehrinden 2 grup, toplam 3 eleme merkezinden 6 grup adını finale yazdıracak. 636 lisenin müzik grupları da bu 6 grup içine girmek adına destek beklemeye başladı. 636 liseden genç müzisyenler, fizy uygulaması üzerinden 24 Nisan’a kadar sürecek oylama sonucu, 27 Nisan’da Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki sürprizlerle dolu büyük finale kalmak ve muhteşem jürinin karşısına çıkmak için destek bekliyor. Bolulu Liselileri desteklemek için ayrıntılı bilgi www.fizy.org adresinde.