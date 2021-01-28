Bolulu girişimci milli arama motoru yaptı

Haber: Aysun Beykoz

Bolulu bir girişimci tarafından 2008 Yılında kurulan TurTc Arama Motoru 13 yıldır araştırma ve geliştirme odaklı çalışmasına devam ediyor. Tamamen kendi veri tabanına sahip olan milli arama motoru TurTC, alt yapısını güçlendirip dünyaya açılmak için harekete geçti. Bünyesinde kendi mail, sosyal ağ ve reklam platformu bulunan TurTC, alt yapısını geliştirmek için yatırımcı desteği arıyor.

NEDEN TURTC?

TurTC yetkilisi milli arama motoru hakkında yaptığı açıklamada, “2021 yılında, Dünya üzerindeki aktif kullanıcı sayımızı artırmak ve bu sektörde kalıcı olarak yer edinebilmek adına, hizmet vermeye emin adımlarla devam etmekteyiz. Günümüzde pek çok insan istediği bilgiye anında ulaşabilmek, aradığı ürünü bulup inceleyebilmek, bir kişinin sosyal medyadaki profiline ulaşmak, gelişen olayların içeriğine erişebilmek amacı ile arama motorlarını sıklıkla kullanmaktadır. Bu sektördeki dışa bağımlılığı azaltmak adına, Milli alt yapı, Milli isim ve Milli hizmet anlayışı ile ‘TurTc’yi siz değerli kullanıcılarımıza sunmaktayız. TurTc Sistemi Milli altyapıya sahip olup tümü ile kendi sunucuları ve kendi veri tabanında işlem yapmaktadır” dedi.

“MARKAMIZ TURTC”

Markanın oluşumuna dair bilgiler aktaran yetkili ayrıca, “Web ağında yer alan bilgi ve içeriğe, en kolay yoldan ve en kapsamlı şekilde ulaşılabilirliği temsilen ‘Turlamak’ ( TUR ), bu hizmeti sağlarken Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edebilmek ve markamıza yansıtabilmek adına ‘Türkiye Cumhuriyeti’ ( TC ) sembollerini birleştirdik ve ‘TURTC’ markamızı oluşturduk. 13 yıldır hizmete devam etmemizi sağlayan ve bundan sonra da kat kat büyüyerek, gelişerek daha iyi ve daha nitelikli hizmet vermek için çalışacağımız itici gücümüz bizleri tercih eden siz kullanıcılarımızdır” ifadelerini kullandı.

“TURTC’Yİ KULLAN”

TurTC yetkilisi açıklamasında vatandaşlara da bir çağrı da bulunarak arama motorunu kullanmaya davet etti. Yetkili yaptığı çağrıda şunları söyledi: “Siz değerli vatandaşlarımızın da markamızı tercih ederek kullanıma başlamanızı, hizmetimizi deneyimledikten sonra da çevrenize aktararak ailemizi genişletmeye yardımcı olmanızı istemekteyiz. Sizler TURTC’yi kullandıkça ve TURTC’yi paylaştıkça genişleyen kullanıcı ailemiz, bundan sonra vereceğimiz hizmet kalitesini artıracak olup, gelişim içindeki markamız için büyük itici güç olacaktır. Değerli halkımızın yanı sıra, Türkiye Milli Arama Motoru konusunda bizlere yardımları dokunacak ve markamızı büyütecek destekleri bizlere sağlayacak olan, Devlet yetkililerimizin, Radyo ve Televizyon kanallarımızın, Haber sayfalarımızın, Yatırımcı birey ve şirketlerimizin ilgisini çekmek bizleri mutlu edecektir. Bu bağlamda, sizler kullandıkça gelişen ve dilden dile, bilgisayardan bilgisayara, telefondan telefona yayılan TurTc markamız çok daha nitelikli yerlere gelecektir.”

TurTc Servislerine Ulaşabileceğiniz Kanallar.

Arama Motoru ve Reklam Sistemi: www.turtc.com, www.turtc.com.tr,

E-Posta Servisi: www.ttposta.com

Android cihazlarınıza Uygulamayı yükleyebileceğiniz Adres: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.turtc

Destek ve İletişim: 0552 705 44 14