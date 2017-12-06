Haber: Esra Öztürk

Zerrin Yavuz Açıkalın, 1994 yılında kasap çırağı başladığı meslek hayatına et işletme tesisi, restoran, Bolu Belediyesi Mezbahanesi ile hayvan pazarının işletmeciliğini de yaparak iş hayatında emin adımlarla ilerliyor. Açıkalın, iş hayatındaki bu başarısıyla Uluslararası İş’te Kadın Zirvesinde Türkiye’de ki başarılı 10 kadın arasına girdi. 2. Uluslararası İş’te Kadın Zirvesinde; mesleğindeki başarısından dolayı ödüle layık görülerek, Türkiye’deki 10 kadın arasına giren Açıkalın ödülünü Cumhurbaşkanı ve eşinin elinden aldı.