Haber: Semih Baykal

İstanbul’un Şişli İlçesi Mecidiyeköy Mahallesi Yaşarbey Sokak’ta bir apartmanın üçüncü katında yaşayan Akın Şahin, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Şahin’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şahin’in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Evli ve bir çocuk babası olan Akın Şahin’in cenazesi bugün Bolu’ya getirilecek. Cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.