banner133

banner101

01 Kasım 2017 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Bolulu işadamının şirketlerine FETÖ operasyonu

    Geçtiğimiz yıl kayyum atanan kaynak holding'e son dakika bylock operasyonu düzenlendi. Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özcan 1962 Bolu doğumlu. Özcan halen FETÖ üyesi olmak sebebiyle tutuklu bulunuyor

    01 Kasım 2017 Çarşamba 09:23
    Bu haber 295 kez okundu
    Bolulu işadamının şirketlerine FETÖ operasyonu
    HABER:Semih Baykal

    Kaynak Holding düzenlenen son dakika FETO operasyonunda çok sayıda kişinin tutuklandığı açıklandı. 15 Temmuz hain darbe girişimi akabinde FETO'ya yönelik operasyonlar devam ederken, FETO'nun mali kolu olarak bilinen Kaynak Holding'e de zaman zaman dalgalanmalar ile operasyon düzenlenmekteydi. İtirafçıların açıklamaları akabinde Kaynak Holding'e yönelik BYLOCK operasyonu düzenlendi. Son dakika Kaynak Holding operasyonu kapsamında gözaltına alınan 59 kişinin sorgusu tamamlandı. Hakim 42'sinin tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, 9'u adli kontrol tedbirleri kapsamında olmak üzere 17 şüphelinin de serbest bırakılmasına hükmetti.

    KAYNAK HOLDİNG KİMİN?

    Holdin’in yönetim kurulu başkanı Mustafa Özcan 1962 yılında Bolu'da doğdu. Çocukluğunda Arapça ve İslami ilimler öğrenen Mustafa Özcan, öğrencilik yıllarında çeşitli Avrupa ülkelerinde ve Almanya’nın Kiel şehrinde ailesinin yanında ikamet etti. Üniversite eğitimini sonra Kahire el-Ezher Üniversitesinde yaptı.

    1982 yılında Türkiye’ye dönen Mustafa Özcan’ın Zafer, Girişim, İslam Dergisi, Kodaya Ed-Düveliyye gibi yerli ve yabancı yayınlarda makaleleri yayınlandı. Milli Gazete, Zaman, Yeni Şafak, ve Yeni Asya gazetelerinde dış haberler servisini yönetti. Çeşitli araştırma kitapları kaleme alan Mustafa Özcan evli ve dört çocuk babasıdır.

     

    KAYNAK HOLDİNG ŞİRKETLERİ

    Bünyesinde 8 bin 53 çalışan bulunan Kaynak Holding çatısı altında pek çok şirket ve marka yer alıyor. Kaynak Holding dahilindeki 19 firma yayıncılık, perakende, dağıtım, basım, kağıt, medya ile sürdürmüş, bilişim, eğitim araçları, kırtasiye, eğitici oyuncak, okul kıyafetleri, turizm, kargo, lojistik, gıdasektörlerinde faliyet gösteriyor.

    Kaynak Kültür Yayın Grubu, Zambak Okul Yayın Grubu, Sürat Sınavlara Hazırlık Yayın Grubu, Kaynak Telif Ajansı, NT Mağazaları, Gökkuşağı, Çağlayan Matbaası, Kaynak Kağıt, Kaynak Medya, Sürat teknoloji, Sürat Eğitim Araçları, Alfa, PAL, Inspire, Nüanstur, Sürattur, Sürat Kargo, Sürat Lojistik, Bereket Yemek, İtina Toptan Gıda, İtina Et ve Süt Ürünleri firmaları Kaynak Holding çatısına dahildir. Bunların yanında Kaynak Vakfı ve Kaynakder dernekleri bulunmaktadır.

    Anahtar Kelimeler: Geçtiğimiz, Yıl, Kayyum, Atanan, Kaynak

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gürkan Dura Gürkan Dura HOŞGELDİNİZ SAİT HOCAM
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ÖLÜM SONRASI YAŞAMAK
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ BGSD”nin “2017 Yıl Sergisi” nden Notlarım…
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İYİ PARTİ HAKKINDA
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • ÖMER ERU ÖMER ERU HEMEN GELİYORUM
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sağlık-Sen İstifa Etmelidir!
  • İlhami Candemir İlhami Candemir TAŞ
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Green Tea Tablet Nedir Ne İşe Yarar?
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz İnsanları Kontrol Etmek
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Cumhuriyet Anlamak ve Anlamlandırmak
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR SEVDİKLERİM - 1
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Atatürk’ün Cumhuriyet Hakkındaki Sözleri*
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu GÖRÜNÜŞE ALDANMAYIN!
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben köyevleri akademik bir çalışmaya konu oldu”
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ÇÖZÜM
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım REHBER İMAMIN FETVASI
  • Suat Tosun Suat Tosun BULUŞAN DÜŞÜNCELER
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir An itibariyle kendinizi değerli hissettiren ödüller oluşturun;
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Milli olan ne kaldı!
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Kısa Bir Tatilden Kalan İzlenimler
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129