Haber: Semih BAYKAL

Bolu Kadın Dayanışması Platformu’nun düzenlediği yemeğe dernek başkanları katıldı. Düzenlenen yemekte kadınlar bir araya gelerek 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınına Seçme Seçilme Hakkının verilmesinin 83’üncü yıl dönümünü kutladı.

Konuya dair Bolu Kadın Dayanışması Platformu adına konuşma yapan Sebenli Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Resmiye Kahruman şu şekilde konuştu; “5 Aralık 2017 Dünya Kadın Haklar, Günü Ve Türk Kadınına Seçme Ve Seçilme Hakkının verilişinin 83. yılına Değerli Basın Mensupları ve Sevgili Kadınlarımız; Hepiniz hoş geldiniz.

Kadın hakları ve kadınların erkeklerle eşitliği konusunda geçen asırdan itibaren batı ülkelerinde ve toplumlarında yoğun Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin yaşadığı bilinmektedir. Ülkemizde, gerek Osmanlı imparatorluğu ve gerek Cumhuriyet döneminde kadınlarımızın kendi hakları konusun da, batı ülkelerindekine benzer şekilde mücadele ettiklerini söylemek mümkün değildir ama biz kadınlara birçok batı ülkesinden daha evvel bu haklar Atatürk tarafından verilmiş ve hatta adeta sunulmuştur. Eski Türk devletlerinde aile hayatında, devlet yönetiminde ve miras hukukunda erkeklerle eşit haklara sahip olan Türk kadını. Sonrasında Osmanlı imparatorluğu zamanında birçok sosyal, kültürel ve siyasi haktan mahrum bırakılmıştır. Nüfus sayımına bile dahil edilmeyen Türk kadını evlenme, boşanma, miras işlerinde ikinci planda kalmıştır. Devlet memuru bile olamayan Türk kadını ancak çağdaş, demokratik ve laik bir Türk toplumunu hedefleyen Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yapılan düzenlemelerle seçme ve seçilme başta olmak üzere birçok hakka sahip olmuştur. Atatürk,1923 yılında "Şuna inanmak lazımdır ki dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir ya da toplumun başarısızlığının asıl sebebi kadınlara karşı olan bilgisizlikten İleri gelir, bir toplumun bir organı faaliyette iken diğer bir organı istemez ise o toplum felç olur. Derken kadının toplumdaki yerini belirlemiştir. Yine Atatürk’ün Türk kadınına beslediği sevgi ve saygı, kurtuluş savaşındaki gözlemleri ile iyice perçinleşmiştir.1923 yılında Konya’da yaptığı bir konuşmasında, bu hissiyatını büyük bir içtenlikle dile getirir. "Dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınından fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadını kadar emek verdim diyemez. Erkeklerden kurduğumuz ordumuzun hayat kaynaklarını kadınlarımız işletmiştir. Çift süren, tarlayı eken, kağnısı ve kucağındaki yavrusu ile yağmur demeyip, kış demeyip cephenin ihtiyaçlarını taşıyan hep onlar, hep o yüce, o fedakar, o ilahi Anadolu kadını olmuştur.Bundan ötürü hepimiz bu büyük ruhlu ve büyük duygulu kadınlarımızı,şükranla ve minnetle sonsuza kadar aziz ve kutsal bilelim’’ demiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş, birçok devrimler ile mümkün olabilmiştir. Bu hedef için önemli bir başlangıç olarak 1924 yılında yürürlüğe konulan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim merkezileştirilmiş. Aynı zamanda kızlarımıza ilkokul, ortaokul ve yüksekokul öğreniminin kapıları açılmıştır. Bunun anlamı cinsiyet ayrımı gözetilmeden eğitimde eşitlik olanağının yaratılmasıdır. 1926 yılında Büyük millet meclisi tarafından kabulle yürürlüğe giren ve Türk kadınlarını "şeriat "zincirinden kurtaran Medeni Kanun ile Türk kadınına bin yıl evvel kaybettiği hakların iade edilmesinin temeli oluşmuştur. Artık kadın güçlenmeye, kişiliğini bulmaya başlamış ve erkeğinin yanında sosyal faaliyetlere katılmaya hazırdır. Medeni Kanun ile erkeklerle eşit haklara sahip olan Türk Kadınına, 3 Nisan 1930’da kabul edilen bir yasa ile belediye seçimlerine katılma hakkı tanınmıştır.1931 yılında da Türk Kadını ilk kez tıp dünyasında varlığını göstermiş ve ilk kadın cerrahımız çalışmaya başlamıştır.26 Ekim 1932’de kabul edilen bir yasa ile Türk Kadınına muhtar,köy ihtiyar kurulu üyeliğine seçilme ve seçme hakkı tanınmıştır.5 Aralık 1934 yılında yürürlüğe giren bir başka yasa ile kadın-erkek eşitliği alanında bütün haklar, "Kadınlara Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı"nın tanınmasıyla verilmiş oluyordu. Artık 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınına Seçme Ve Seçilme Hakkının veriliş günü olarak kutlanmaktadır. Atatürk, kadına milletvekili seçilme müjdesini İlk Bolu’da vermiştir. Atatürk bildiğiniz üzere; 17 Temmuz 1934’de Bolu'ya gelmiş ve Halkevinde bir gece konaklamıştır. Akşam yemeği sırasında orada bulunan Bahire hanımın çok güzel konuşmalar yaptığını anılardan öğreniyoruz. Atatürk bu genç ve çalışkan hanıma senin adın bundan sonra Bediz olsun. Seninle Türk kadının temsilcisi olarak Mecliste çalışmak isterim diyerek ilk müjdeyi Bolu’da vermiştir. Atatürk Ankara’ya döndükten sonra Seçme ve Seçilme yasası ile ilgili gereken düzenlemeleri hazırlatarak yasal değişiklikleri meclise sunulmuş ve 5 Aralık 1934 "de bu yasa kabul edilmiştir. Atatürk hayatta İken 1935 yılında yapılan seçimlerde 1Türk kadını milletvekili seçilmiştir. Bunların arasında ise Bolulu Bediz Morova’da vardır. Türk kadınları pek çok Avrupa kadınından çok önce bu hakka sahip olmuştur.1934 yılında bu hakka sahip olan ülke sayısı 28,bu hakkın kullanıldığı ülke sayısı ise sadece 17 idi. Bu hakka kadınlar Fransa’da 1944,İtalya’da 1945,Yunanistan'da 1952,Belçika’da 1960 ve İsviçre’de 1971 yılında kavuştular. Türk Kadınına verdiği değeri sosyal yaşamın her alanında gösteren Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yapılan hukuki düzenlemelere ve alınan onca yola rağmen; ülkemizde kadın erkek eşitliği uygulamaları açısından bugün varılan nokta ne yazık ki çağdaş dünyanın çok gerisinde kalmıştır. Türkiye’de kadın istismarı, kadınlara uygulanan şiddet, erken yaşta evlilikler,cinsiyet ayrımcılığı vb. durumlar hala kanayan yara olmaya devam etmekte ve artmaktadır.Ne yazık ki 83 yıl önce verilen bu haklar çoğu kere kağıt üzerinde kalmış ve kadınımız ailesinin seçtiğini seçmiş,kendisi ise seçilememiştir.

1935 yılında 18 kadın milletvekili seçilmişken son seçimlerde kadın milletvekili sayısı 82’ dir. Sonradan gelen iktidarlar aynı hassasiyeti göstermedikleri için İsviçre standartlarını bile yakalayamamış durumdayız. Bütün insanlık tarihi boyunca,tarihin hiçbir döneminde ,hiçbir lider ,kadın haklan konusunda Atatürk kadar önsezili ve öngörüşlü olmamış,onun kadar uğraş ve savaş vermemiştir.Ne mutlu bir Atatürk yetiştiren Türk kadınına,ne mutlu ona sahip olan Türk milletine Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi; "Ey Kahraman Türk Kadını; Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın." Kadınların eşit bir şekilde temsil edildiği bir ülke özlemiyle, Kadınlarımızın 5 Aralık Kadın Hakları Gününü Kutlarım.”

YENİ YAŞLARINI KUTLADILAR

Yemekte aynı zamanda Cumhuriyet Kadınları Derneği yeni yaşını kutladı. Cumhuriyet Kadınları Derneği Bolu Şube Başkanı Güllü Yaman ve Bolu Kadın Dayanışması Platformu üyeleri, derneğin 20’nci yıl dönümü nedeni ile pasta kestiler ve gelen tebrikleri kabul ettiler.