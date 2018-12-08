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    • Bolulu Kadınlar Kahvaltıda Buluştu

    Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu organizasyonunda Ankara Bolu Girişimci Kadınlar Derneği Kahvaltı düzenledi. Bolulu Girişimci Kadınlar kahvaltıda eş ve çocukları ile birlikte sabah kahvaltısında bir araya geldi.

    04 Aralık 2018 Salı 11:08
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    Bolulu Kadınlar Kahvaltıda Buluştu
     

     

    Haber: Aysun Beykoz

    Ankara Bolu Girişimci Kadınlar Derneği Yönetimi, sabah kahvaltılı toplantı düzenledi.

    Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Aydınalp, tüm katılımcılara teşekkür ederek, toplantıyı açtı. Aydınalp "Birlik ve beraberlik içinde geçen kahvaltılı toplantımızın ana gündemi Ankara Bolu Girişimci Kadınlar Derneğimizin tanıtılması ve yol haritasının belirlenmesidir.  Bu gün Bolulular olarak 862.nci toplantımızı sabah kahvaltımız ile gerçekleştiriyoruz. Göynüklü, Mudurnulu, Dörtdivanlı hemşehrilerimiz aramızda olup, toplantımıza katılmışlardır.  Tüm katılımcı hemşehrilerimize teşekkür ederiz" dedi.

    Mudurnu Dernek Başkanı Haydar Çakırtekin de yaptığı konuşmada "Birlik, beraberlik içinde olan bayanlarımızın her zaman yanındayız. Başarılı hizmetlere imza atacaklarına gönülden inanıyoruz. Bizlerde elimizden gelen desteği vereceğiz." dedi.

    Ankara Bolu Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Aynur Arabacıoğlu konuşmasında "Bu gün bu kahvaltımızı federasyonumuzun katkıları ile tertip ediyoruz. Başta Başkanımız Mehmet Bilgin beye ve Yönetim kuruluna teşekkür ederiz. Ankara da biz bayanlar olarak, birlik ve beraberliğimizi sağlayacağız. Kısa bir süre zaman içinde Kardeşlik Projesi birinci çalıştayını gerçekleştireceğiz" diyen Arabacıoğlu Kardeşlik Projesi hakkında şunları söyledi. "Ülkemizin birliği-bütünlüğü ve geleceğe olan güveni noktasında ortaya konan kararlığa hepimizin destek vermesi gerekli. "Biriz-birlikteyiz, hepimiz-kardeşiz" sloganı ile özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi ile Karadeniz Bölgesi arasında kurulan kardeş köprüleri çok ama çok önemlidir. Bu köprülerin kurulmasında gönül bağlarının güçlenmesinde değerli katkıları ve özverili çalışmalarından dolayı Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Duruk kardeşimiz ile Muş Malazgirt Kaymakamımız Emre Yalçın kardeşimizin yaptığı çalışmaları destekliyoruz. Her zaman yanlarındayız. Hakkari ilimizdeki STK lar ile Ankara da yaşayan Bolulular arasında nasıl bir iş birliği, güç birliği yapılabilir konularında birinci çalıştayımızı yapmak üzere önce Ankara da toplantı yapacağız. Daha sonra Hakkari de toplantı yapacağız. Akabinde Muş Malazgirt ilçemizde çalıştay yapacağız. Kardeşliğimiz anlamında neler yapılabilir noktasında yerel ve ulusal basınımızında destekleriyle projelerimizi hayata geçireceğiz" dedi.

    En son konuşmayı yapan Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Bilgin "Bolumuza ait ilçelerimizden katılımcıların varlığı bizlere güç katmıştır. Aramızda olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim. Federasyonumuza katılacak yeni Derneklerimiz ile hep beraber büyüyeceğiz. Her zaman yanlarında olup, tüm projelerine destek vereceğiz. Federasyon olarak Koru Hastanesi ve Maya Göz Hastanesi ile indirim anlaşması yaptık. Bolulu hemşehrilerimize indirimler uygulayacaklar. Bu gün kahvaltılı gerçekleştirdiğimiz 862.nci toplantımıza 75'e yakın hemşehrimiz katılmıştır. Bize burayı tahsis eden ve ağırlayan Ot Kafe sahibi ve yöneticilerine, çalışanlarına teşekkür ederiz" dedi.

    Konuşmaların sonunda ise tüm hemşehrilere söz verilerek, fikir ve düşünceleri, önerileri alındı. Bir sonraki etkinlikte buluşmak üzere vedalaşılırken, günün anısına bol bol hatıra fotoğrafları çekilerek, kahvaltılı toplantı sonlandırıldı.

    Anahtar Kelimeler: Ankara, Bolu, Dernekleri, Federasyonu, Organizasyonunda

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