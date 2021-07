Bolulu Masterchef’den güzel paylaşım

Haber: Aysun Beykoz

Masterchef Türkiye yarışmasının elemelerine katılan Bolulu Yasemin Müşerref Aksoy’un hayat hikayesini Olay Gündem Gazetesinde, Bolu halkıyla paylaştık. Bolulu Yasemin yaptığımız haberi kendi sosyal medya hesaplarında paylaşarak bizleri de onurlandırdı.

Türkiye’nin en izlenen programlarından biri olan Tv8’de yayınlanan Masterchef Türkiye yarışmasının elemelerine, Bolulu Yasemin Müşerref Aksoy, lösemi hastalığını yendikten sonra katılma kararı aldı. Elemeler sırasında hayatından bir kaç parça anlatan Yasemin Aksoy, yarışmaya lösemi hastalığını yendikten sonra katılma kararı aldığını ifade etti. Olay Gündem Gazetesi olarak Aksoy’un hayat hikayesini Bolu halkıyla paylaşmanın sevincini yaşadık. Bunun üzerine Bolulu Yasemin Müşerref Aksoy geçtiğimiz günlerde yaptığımız haberi kendi sosyal medya hesaplarında paylaştı. Yasemin Aksoy’un dikkatini çeken haberimizde şu ifadeler yer alıyordu; “Birbirinden iddialı yarışmacı adaylarının hünerlerini sergilediği günde Yasemin Müşerref Aksoy jüriden tam not almaya çalıştı. Masterchef Türkiye yarışmacısı Yasemin Müşerref Aksoy yeni sezonuna merhaba diyen yarışmada jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu üstleniyor. Programda çok sayıda şef adayı kendilerine verilen sürede en iyi yemekleri yapmak istiyor. O isimlerden biri de Bolulu Yasemin Müşerref Aksoy olarak açıklandı.TV8’de Masterchef jürisinden geçer not almak için jüri karşısına geçen Yasemin Müşerref Aksoy hayalle başlayan yolculukta ilk adımını attığını ifade etti. Bolu’dan yarışmaya geldi. Yaş pasta ile jüriden geçer not almaya çalıştı. Eşinin uyarılarını dinleyip performansını ortaya koydu ve üç jürinin oyunu alarak bir üst tura çıkmayı başardı. 2 çocuk annesi genç kadının lösemi hastalığını yendikten sonra yarışmaya katılma kararı aldığını dile getirdi. Ayrıca genç kadının kalp krizi geçirmesi sonrası kalbinin yarısının alındığını da açıkladı.”