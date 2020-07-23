Bolulu Masterchef’in acı günü

Haber: Aysun Beykoz

Bolulu dünyaca ünlü şef Mehmet Yalçınkaya’nın babası Seyfettin Yalçınkaya yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak hayatını kaybetti. Jüri ve sunucu olarak katıldığı Masterchef programındaki performansıyla herkesin gönlünde taht kuran dünyaca ünlü aşçımız Mehmet Yalçınkaya’nın babası Seyfettin Yalçınkaya bir süredir kanser tedavisi görüyordu. İstanbul’da bir hastanede tedavi altındayken amansız hastalığa yenik düşen Seyfettin Yalçınkaya (69) hayatını kaybetti. Seyfettin Yalçınkaya yarın (24.07.2020) saat 14.00’da Bolunun Yenigüney Köyünde düzenlenecek olan cenaze töreninden sonra köy mezarlığında toprağa verilecek. Bolu Olay Gündem Gazetesi olarak Yalçınkaya ailesine başsağlığı dileriz.