Bolulu MasterChef’in duygusal anları

Haber: Ceylan Beykoz

MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın babası Seyfettin Yalçınkaya 23 Temmuz'da Bolu'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bolu'daki köyünde babasını son yolculuğuna uğurlayan Mehmet Yalçınkaya, dün akşam yayınlanan programda zor anlar yaşadı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Yarışmacılar, MasterChef'in son bölümdeki final turu öncesinde Mehmet Şef, başsağlığı diledi. Kısa bir konuşma yaparak yarışmacılara ve acı günlerinde yanında olanlara teşekkür eden ünlü şef duygusal anlar yaşadı. Şef Yalçınkaya, "Gerçekten çok zor. Somer Şef ve Danilo Şef de geldiler. TV8 yönetimi herkes oradaydı ve acımı paylaştılar. Zor bir süreçti ama bir şekilde hayat devam ediyor. Bir şeyler yapmak zorundayız. Atlatacağız bu süreci. Çok teşekkür ederim" dedi. Konuşma sırasında kelimeler boğazına düğümlenen ve gözleri dolan Yalçınkaya'yı gören yarışmacıların bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

"HERKES İŞİNİ GÜCÜNÜ BIRAKIP CENAZEYE GELDİ

"Şef Somer Sivrioğlu da "İnsan bu kadar acı günlerde bir taraftan da ne kadar sevildiğini hatırlıyor. Bir etkinlikte bile göremeyeceğimiz kadar çok şefi o gün Mehmet Şef'in yanında gördük. Herkes işini gücünü bırakıp Mehmet Şef'in yanına geldi. Bu da bizi çok duygusallaştırdı" ifadelerini kullandı.