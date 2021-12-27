Bolulu Mert 7’inci oldu herkesi ağlattı

Haber: C. Kutay Aykan

Mert Yılmaz, 8 Aralık 1991 tarihinde doğdu ve aslen Bolu Mengenlidir. Renkli karakteri ile herkesin ilgisini çeken MasterChef Mert, yarışmaya Los Angeles’tan katıldı. 2005 ile 2009 yıllarında Bolu Mengen Aşçılar, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nde lise eğitimini tamamladı. Liseden mezun olduktan sonra 4 sene kadar mesleğini yapmış, sonra sekiz yıl ara vermiş.Los Angeles’tan Türkiye’ye Masterchef yarışması için gelmişti.

HERKESİ AĞLATTI

Aylar sonra ilk sekize giren Bolulu Mert Yılmaz, Pazar akşamı yapılan elemede maalesef yarışmayı 7’inci olarak tamamladı. Yılmaz, eleme sonrası şu açıklamayı yaptı; “Ben buraya çok alıştım bu yüzden veda etmek çok zor olacak. Ceketi giymek önemliydi benim için yani zor bir şekilde geldim yarışmaya çok hazır gelmedim açıkçası o yüzden buraya kadar gelmem de iyi bir derece sayılır benim için. Kolay bir çocukluk geçirmedim o yüzden evde sürekli bir tartışma söz konusu hakimdi o yüzden ben eğitim hayatımla ilgili çok fazla bir şey hatırlamıyorum o yüzden çalışma hayatına erken atıldım. Ama tabi yaş ilerledikçe anlıyorsunuz evde çıkan kavgaların sizin iyiliğiniz için geleceğiniz için olduğunu”

AİLEME TEŞEKKÜR EDERİM

Ailem bana çok iyi bir eğitim veremese de hiçbir kırgınlığım dargınlığım olmadı. Hepinizin huzurunda ben anneme babama kardeşime ve ağabeyime tek tek teşekkür ederim. Eğer buradaysam bu şekilde duruyorsam onların emeği çoktur üzerimde. Ben ekran başında izleyenler için bir şey söylemek istiyorum; şu an Türkiye’nin her yerinden ilçelerden köylerden bizi izleyen insanlar var ben de o insanlardan bir tanesiydim bir sene önce covid hastalığı başladığında işimiz durduğunda Mengen’e dönüp odamda vakit geçiriyordum. Ara sıra annemin yanına gider televizyonu açtığında o Masterchefi izlerdi ben de bakardım. Yani bir şeyler olduğunu anlamıştım, hissetmiştim ve vakit kaybetmeden odama dönüp başvuru formunu doldurdum. Aradan altı ay geçti buraya ilk yemeğimi yapmaya geldim. Şimdi bir altı ay daha geçti hem size hem buraya veda ediyorum o yüzden buranın hayalini kuran insanlar varsa eğer gerçekten hayali olan insanlar varsa bu hayatta onları gerçekleştirmek için adım atmaları gerekiyor eyleme geçmeleri gerekiyor, yola çıkmaları gerekiyor. Ben bu yaşıma kadar bunu kendi başıma yaptım hiçbir zaman yola çıkmaktan adım atmaktan korkmadım o yüzden bu önemli. Eğer burada birazda olsa birilerine ilham olduysam ne mutlu bana sizin sayenizde oldu buda. Ben bundan sonra aynı şekilde tabak yapmaya devam edeceğim. Ama yaşamayı da çok seviyorum bir yandan da sosyal hayatımdan da vazgeçmeyeceğim.

BURASI BİR AİLE ORTAMI

Ayrıca geldiğimizden itibaren burada hep bir aile ortamı olduğu söyleniyordu ama ben açıkçası ama ben bir şeyleri yaşamdan inanmam ama gerçekten geldiğimiz günden itibaren burada bir aile ortamı içine dahil oldum. Sevildik, biz sevdik karşılıklı her şey biz ne kadar burada ön tarafta olsak da arkada bizi buraya hazırlayan bambaşka bir ekip var gerçekten onların hepsine özellikle prodection ekibine tüm makyaj ekibine, kuaför ekibine, reji ekibine ve yönetmenlerimize ayrı ayrı teşekkür ederim. Mehmet Şefim siz hem bana çok iyi bir şeflik yaptınız hem de bana babalık yaptınız burada, Danilo Şefim siz hem iyi bir şeflik hem de güzel bir arkadaşlık, dostluk yaptınız, Soner şefim siz de bana hem iyi bir şef hem de iyi bir öğretmen oldunuz hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim.